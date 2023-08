Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca, Tempesta d'amore, incentrata sul complicato e doloroso amore fra i protagonisti della 18esima stagione, Josie e Paul. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 27 agosto al 2 settembre 2023, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50 circa.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sullo sciopero dei dipendenti del Furstenhof, sull'innamoramento improvviso di Paul, sulla gelosia di Merle nei confronti di Shirin, sull'esibizione di Michael, sull'arrivo di Carolin e sulla scoperta di Werner.

Josie aiuta i dipendenti

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Josie rassicurerà Paul dicendogli che le minacce di Christoph non faranno altro che unire ancora di più tutto il personale. A quel punto, Lindbergh confesserà alla cuoca che Saalfeld è costretto a comportarsi male nei loro confronti perché Ariane lo ricatta a causa del suo furto. Saputo ciò, Josie avrà un idea geniale per aiutare i Saalfeld, tutelando allo stesso tempo tutti i dipendenti. Werner e Christoph saranno molto colpiti dalla proposta della giovane e accetteranno di versare mille euro ad ogni dipendente, promettendo di concedere in futuro gli aumenti promessi. Felice, la ragazza riferirà la decisione dei Saalfeld a tutto il personale, decretando così la fine dello sciopero.

Paul assisterà alla scena e si renderà conto di essersi innamorato di Josie. Sconvolto dai sentimenti che prova per la cuoca, il giovane cercherà di chiarirsi con lei che però continuerà a tenerlo a distanza perché delusa dal suo comportamento durante lo sciopero.

Shirin soffre per Gerry

Shirin sarà molto triste per la chiusura del suo salone di bellezza.

Merle se ne renderà conto e le farà una sorpresa per risollevarle il morale. Per ringraziarla, Shirin la inviterà ad una cena a quattro con i rispettivi fidanzati. Dopo la cena, Merle accuserà Shirin di essere interessata a Gerry, chiedendole di allontanarsi da lui. La situazione peggiorerà quando il giovane confesserà alla fidanzata di essere stato in passato innamorato della giovane Celyan.

Intuendo il malessere di Merle e non sapendo cosa fare, Gerry chiederà consiglio a Werner. Dopo di che, il giovane deciderà di chiudere ogni rapporto con Shirin, che ci rimarrà molto male. Merle sarà felicissima della decisione del fidanzato, al contrario di Max ed Erik che inizieranno a preoccuparsi per l'amico. A Michael verrà chiesto di cantare la sua canzone di successo, "Luft und Liebe". Non essendoci più Natasha a cantare con lui, il medico mediterà di esibirsi con Rosalie. Rendendosi conto che la compagna non sa cantare, Michael pubblicherà un annuncio con cui cercherà una partner per esibirsi. All'inserzione risponderà una sua vecchia conoscenza di gioventù, Carolin Lamprecht. Giunta al Furstenhof, la donna farà amicizia con Rosalie per poi candidarsi come responsabile delle scuderie dell'hotel. Grazie ad un colpo di fortuna, Werner riuscirà a scoprire il luogo in cui Ariane nasconde i filmati con cui ricatta Christoph.