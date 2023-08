Federico ha partecipato a Temptation Island in coppia con Ale. Al termine del programma ha deciso di tornare sui social per commentare il suo percorso: in primis ha ammesso di essere rimasto allibito per l'immagine che è venuta fuori di lui e non ha nascosto di essere rimasto spiazzato dagli insulti ricevuti da parte di alcuni telespettatori.

Le prime parole di Federico

Federico, parlando della sua esperienza a Temptation island, ci ha tenuto a sottolineare: "Sono onestamente allibito. Allibito soprattutto per l'immagine, quello che è venuto fuori di me da questo programma e per la caterva di insulti".

Successivamente ha spiegato di aver imparato la lezione dagli errori commessi durante la trasmissione. Federico ha fatto mea culpa per aver detto ciò che pensava senza pesare le parole. A tal proposito, si è reso conto di essere stato "pesante" in alcune circostanze.

Ma non è tutto, perché ha capito di aver sbagliato a considerare Temptation island solo ed esclusivamente come un programma di coppia: "Alla fine è una cosa televisiva".

La riflessione sul rapporto con Ale

Nel video Federico ha commentato anche il rapporto con Ale. Si è detto dispiaciuto per alcuni commenti che probabilmente hanno ferito la sua ex: "Forse non avrei dovuto".

L'unica cosa che non comprende è il fatto che l'ex fidanzata sia caduta dalle nuvole quando gli ha sentito dire che non provava più dei sentimenti: secondo lui, Ale ne era al corrente perché aveva affrontato diverse volte l'argomento.

Un altro errore commesso dal 31enne è quello di non aver chiuso la storia prima di arrivare a Temptation island. Tuttavia, Federico ha cercato di dare una risposta al suo atteggiamento: partecipando al docu-reality di Canale 5 pensava che si potesse riaccendere la fiamma nei confronti di Ale, ma le cose non sono andate come sperava.

Ale spezza una lancia in favore del suo ex

Nel frattempo, venerdì 4 agosto anche Ale ha fatto una riflessione sull'esperienza a Temptation island. La giovane ha ringraziato tutti coloro che l'hanno supportata e che continuano ad inviarle dei messaggi affettuosi.

Ale ha parlato anche delle critiche piovute sull'ex fidanzato, lanciando un appello: "Mi dispiace veramente dover leggere alcuni commenti offensivi nei confronti di Federico".

Ale ha precisato che il comportamento mostrato da Viviani all'interno del programma non è stato dei migliori, ma nonostante ciò continua a volergli bene. Secondo lei, si può commentare il comportamento di Federico anche in maniera educata senza per forza scrivere insulti e offese pesanti.