Da quando si è conclusa la messa in onda della decima edizione di Temptation Island, Francesca Sorrentino e Manuel Maura sono stati avvistati negli stessi posti diverse volte. La ragazza si è giustificata dicendo che lei e l'ex fidanzato vivono in un piccolo centro ed è normale che frequentino zone e locali che conoscono. Alessandro Rosica, però, in queste ore ha sottolineato che il 27 agosto i due erano di nuovo a pochi passi l'uno dall'altro e ha insinuato il dubbio che non siano poi così tanto ex.

Aggiornamenti sui protagonisti di Temptation Island

Il legame tra Greta ed Eugenio con il benestare di Mirko, non è l'unico spunto di discussione che hanno offerto i protagonisti di Temptation Island 2023 in questi giorni.

Lo scorso 24 agosto, ad esempio, alcune coppie del cast di Temptation hanno partecipato alla prima registrazione stagionale di Uomini e donne e le anticipazioni hanno svelato un interessante retroscena.

Dopo averla fatta confrontare con l'ex Manuel, Maria De Filippi ha spiegato a Francesca perché non le ha dato il trono. Anche se Sorrentino è stata richiestissima dai telespettatori per tutta l'estate, secondo la conduttrice non è ancora pronta per nuove conoscenze e per questo motivo non l'ha inserita nel gruppo dei tronisti di quest'anno.

La padrona di casa del dating-show, però, non ha escluso che in futuro potrebbe richiamare la ragazza per darle quell'opportunità che ad oggi non è predisposta ad accogliere e a vivere al meglio.

Il retroscena sui ragazzi di Temptation Island

Ad allontanare Francesca dal trono di Uomini e donne, però, potrebbero anche essere stati i recenti avvistamenti con l'ex Manuel.

Nelle ultime settimane, infatti, fan ed esperti di Gossip hanno documentato gli incontri pare casuali che ci sono stati tra Sorrentino e Manuel, al mare e non solo.

Lunedì 28 agosto, ad esempio, Alessandro Rosica ha usato Instagram per far sapere che i due ex di Temptation Island erano nello stesso posto la sera precedente e che lui inizia a pensare che potrebbero non essere solo coincidenze.

"Posso anche capire la stessa spiaggia, ma ogni volta sono negli stessi posti. Ieri stesso locale. Per me, anche no", ha commentato il romano sui social network mettendo a paragone le Stories che i giovani hanno postato domenica sera mentre si trovavano a pochi passi l'uno dall'altro.

Le spiegazioni del volto di Temptation Island

Prima che Rosica rendesse pubblica la loro presenza nello stesso locale, Francesca e Manuel avevano provato a giustificare i loro continui avvistamenti dopo la rottura.

La ragazza, in particolare, su Instagram, ha spiegato di vivere a pochi metri di distanza dall'ex fidanzato ed è normale che frequentino gli stessi posti, ovvero quelli nei quali si recavano quando erano ancora una coppia.

Nonostante lo scetticismo generale, Sorrentino ha anche sottolineato che non intende cambiare le sue abitudini e che è molto probabile che in parecchi la vedano ancora a pochi passi da Maura in futuro.

Sempre sui social network, inoltre, la protagonista di Temptation Island ha chiarito che la storia d'amore con Manuel è finita e che lei oggi è aperta a tutto.

Maria De Filippi sembra non essere dello stesso parere, tant'è che giovedì scorso ha fatto leva sui sentimenti che Francesca proverebbe ancora per l'ex per motivare la sua assenza sulla poltrona rossa nonostante tutto il pubblico la reclamasse a gran voce.

I fan, però, sono certi che prima o poi la giovane avrà la sua opportunità di riscatto e a dargliela sarà proprio la conduttrice che ha seguito da vicino la sua evoluzione nel villaggio che ha ospitato il reality-show di Canale 5.