Mirko torna a lanciare frecciatine nei confronti della sua ormai ex fidanzata Perla, dopo l'addio avvenuto a Temptation Island 2023: "mi pento solo di aver dato tempo a chi mi vedeva come un problema" ha detto su Instagram, rispondendo alla domanda di un follower.

Sono passate un po' di settimane dalla fine delle registrazioni di questa edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia, e la coppia Perla-Mirko continua a essere chiacchieratissima.

Entrambi hanno ormai scelto di intraprendere strade differenti e, in questi giorni, sono ufficialmente usciti allo scoperto con le nuove rispettive "fiamme".

'Mi vedeva come un problema', la stoccata di Mirko contro Perla dopo Temptation Island

"Ti penti di qualcosa? O faresti qualcosa in maniera diversa?", è stata la domanda di un utente rivolta a Mirko nel box domande di Instagram.

"Per come mi vedo ad oggi, non mi pento di nulla, anzi mi pento di aver perso me stesso pensando solo a cercare di far del bene a chi mi vedeva come un problema", ha risposto prontamente l'ex volto di Temptation Island lanciando una stoccata nei confronti della sua ex fidanzata.

In attesa di scoprire se Perla deciderà di replicare a questa frecciatina social lanciata dal suo ex uomo, la ragazza in questi giorni ha deciso di uscire allo scoperto con il nuovo fidanzato.

Perla esce allo scoperto con il tentatore Igor dopo Temptation Island

Si tratta di Igor, il tentatore conosciuto proprio all'interno del villaggio delle tentazioni di Canale 5, che aveva saputo far breccia nel suo cuore.

Igor e Perla hanno iniziato a frequentarsi ufficialmente fuori dal villaggio e, a quanto pare, avrebbero intenzione di portare avanti una relazione seria.

Stessa sorte anche per Mirko che, sui social continua a mostrarsi innamoratissimo di Greta, la tentatrice che gli ha fatto battere il cuore nel villaggio e gli ha fatto capire di dover dire addio per sempre alla sua fidanzata. Queste due storie avranno vita lunga? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane.

La nuova vita di Mirko e Perla dopo la fine di Temptation Island

La coppia Mirko-Perla è stata una delle più chiacchierate dell'ultima edizione del reality show Mediaset.

I due avevano scelto di mettere alla prova il loro sentimento dopo cinque anni di relazione e, alla fine, hanno capito di non poter stare più insieme e quindi portare avanti questa storia d'amore.

A quel punto, al falò finale, entrambi hanno scelto di prendere due strade differenti e si sono detti addio, pronti a ripartire da zero e a costruirsi una nuova vita.

In queste ore, a distanza di un po' di tempo dalla fine delle registrazioni del reality show, ecco che Mirko è tornato sui social e rispondendo alle domande dei fan, non ha risparmiato delle frecciatine nei confronti della sua ex fidanzata.