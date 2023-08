Terra amara torna con i nuovi episodi inediti della terza stagione nella settimana che va dal 21 al 27 agosto 2023. Tutto riprenderà dalla tragica morte di Hunkar, il cui cadavere verrà ritrovato proprio dal figlio Demir. Quest'ultimo sarà distrutto dal dolore: a cercare di strappargli un sorriso, ci penserà la piccola Uzum che durante la veglia funebre gli donerà il fazzoletto che tempo prima, la stessa Hunkar aveva dato a lei. Un gesto affettuoso, davanti al quale Demir non rimarrà indifferente.

Demir distrutto per la morte di Hunkar: anticipazioni Terra amara

Dopo la messa in onda delle repliche durante la settimana di Ferragosto, Terra Amara torna su Canale 5 a partire da lunedì 21 agosto con le nuove puntate inedite della terza stagione.

I fan della serie ambientata a Cukurova si ritroveranno davanti ad una scena straziante. Demir ritroverà infatti il corpo senza vita della madre Hunkar, uccisa a pugnalate da Behice. L'uomo, distrutto dal dolore, porterà in braccio il cadavere di Hunkar sino alla Villa, dove si terrà poi la veglia funebre. La notizia della morte di Hunkar, come prevedibile, sconvolgerà tutta Cukurova, in molti si presenteranno alla veglia per fare le condoglianze a Demir e Zuleyha.

Uzum dona il fazzoletto di Hunkar a Demir: 'Ora è un angelo'

Il dolore di Demir per la tragica morte della morte sarà immenso, così come quello di Fekeli che ha perso la donna che ha amato per tutta la vita a pochi giorni dal matrimonio. Proprio durante la veglia funebre, ci sarà una scena commovente. Protagonisti saranno la piccola Uzum e Demir.

La bambina, vedendo la disperazione di Yaman, si avvicinerà a lui e, nel tentativo di consolarlo, gli farà un dono speciale. La piccola Uzum regalerà a Demir il fazzoletto di Hunkar che la stessa le aveva donato il primo giorno di scuola. Uzum vorrà che d'ora in poi sia proprio Demir a tenerlo. Non è finita qui, visto che la bimba inviterà l'uomo a non piangere: 'Ora Hunkar è un angelo'.

Sevda si presenta alla veglia funebre per dare conforto a Demir

Le parole e il gesto affettuoso di Uzum colpiranno molto Demir che non potrà fare a meno di prendere in braccio ed abbracciare la bambina. Nel corso delle nuove puntate in onda sino al 27 agosto, ci sarà anche un momento di imbarazzo quando anche Sevda si presenterà alla veglia funebre di Hunkar. I presenti cominceranno a mormorare, mentre la donna porgerà le condoglianze a Zuleyha. Sevda si renderà conto di come la sua presenza possa creare problemi e si affretterà ad andarsene, non prima però di avvicinarsi a Demir per mostrargli la sua vicinanza. I due si stringeranno in un abbraccio e Sevda, vedendo l'uomo distrutto dal dolore, si convincerà a partecipare anche ai funerali di Hunkar. Per altri dettagli, non resta che sintonizzarsi su Canale 5 dal 21 al 27 agosto.