In Terra Amara Hünkar perderà la vita dopo essere stata accoltellata. Nessuno riuscirà a immaginare chi possa averla uccisa, ma già il giorno del funerale della donna ci saranno le prime novità. La polizia arriverà durante le esequie e arresterà Sevda, accusandola di omicidio. Ovviamente l'assassina è Behice, ma che cosa farà la donna per far ricadere le colpe su Sevda?

Behice uccide Hünkar con diverse coltellate

La morte di Hünkar animerà le prossime puntate di Terra amara, ma questa vicenda ne innescherà altre, anche perché nessuno capirà perché la donna sia stata fuori.

Nonostante sia amata in tutta Çukurova, è chiaro che ha dei nemici, ma nessuno saprà dire chi possano essere.

Le vicissitudini degli ultimi tempi potrebbero mettere in cima di un'ipotetica lista di aggressori Sevda. Le due non si amano, anzi si odiano profondamente. Sevda è l'ex amante di Adnan Yaman, mentre Hünkar è la moglie con il cuore spezzato. In più il fatto che Demir, per tanti anni, sia stato accanto a Sevda, non ha per niente agevolato il rapporto tra le due. Ci sarà un persona che coglierà la palla balzo e userà questa situazione a suo vantaggio: la vera assassina di Hünkar, Behice.

Tutta Çukurova si riunisce al funerale di Hünkar

Behice ucciderà Hünkar, ma per cercare di allontanare i sospetti da lei inscenerà una sorta di rapina.

Prenderà tutti i gioielli che indossa la donna e nasconderà il corpo dietro un cespuglio, ma che fine faranno questi gioielli? Behice vorrà usarli per far cadere le colpe sulla persona più sospettabile dell'omicidio di Hünkar: Sevda.

Prenderà i gioielli, li porterà a casa sua e subito dopo farà una segnalazione anonima alla polizia.

Tutto questo accadrà mentre a Çukurova si svolgerà il funerale di Hünkar.

La polizia arriva al funerale di Hünkar per arrestare Sevda

La polizia, appena ricevuta la segnalazione e dopo aver fatto i controlli del caso, si prodigherà subito ad andare dalla donna per arrestarla, solo che anche lei starà partecipando al funerale di Hünkar.

I poliziotti arriveranno proprio nel momento in cui Demir sarà in lacrime sopra il feretro della madre.

Quando sentirà la polizia dire a Sevda "è accusata dell'omicidio di Hünkar", la guarderà sbalordito ma non dirà una sola parola. Visto il carattere irascibile qualcuno si sarebbe aspettato una sua reazione, ma non sarà affatto così.

Non farà interrompere nemmeno la funzione: prenderà il feretro della madre in spalla e si avvierà verso il cimitero. L'unica a reagire sarà Saniye, che attaccherà Sevda senza pietà. Quest'ultima cercherà il confronto di Demir e urlerà la sua innocenza, ma riuscirà a dimostrarla davanti alle autorità?