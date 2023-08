Le anticipazioni sulle nuove puntate di Terra Amara rivelano che Zuleyha si troverà a vivere momenti di grande paura e terrore, dovuti in primis alla morte di Demir.

L'uomo, dopo essere sparito nel nulla, verrà ritrovato senza vita. Un duro colpo per la donna, che al cospetto di questa notizia sarà vittima di un malore.

Zuleyha e Demir nuovo insieme: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che tra Zuleyha e Demir si riaccenderà la fiamma della passione nel corso della terza stagione.

Riprenderanno in mano le redini della loro relazione e si diranno pronti a rimettersi in gioco per cercare di salvare il loro matrimonio.

Complice la morte di Yilmaz, che lascerà un vuoto nel cuore della donna, Demir saprà riconquistare la fiducia della mamma della figlia e insieme torneranno a vivere a Villa Yaman.

Eppure, proprio nel momento in cui tutto sembrerà andare per il verso giusto, ci sarà un colpo di scena.

Demir viene rapito e sparisce: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara rivelano che Demir sarà vittima di un rapimento. Verrà portato via dalla sua abitazione da un gruppo di loschi individui, che ne faranno perdere le tracce.

Da quel momento in poi nessuno avrà più notizie dell'uomo. Le indagini proseguiranno a ritmo serrasto e Zuleyha continuerà a non arrendersi fino a quando non saprà la verità su quanto è successo al suo uomo.

Si aprirà così un periodo decisamente buio, in cui la donna cercherà fino alla fine di tenere accesa l'attenzione su questa intricata vicenda.

Gli spoiler della soap opera turca, che sta appassionando il pubblico di Canale 5, rivelano che a distanza di tempo ci sarà una clamorosa scoperta.

Zuleyha viene colta da un malore per la morte di Demir: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Il corpo senza vita di Demir verrà ritrovato all'interno di un frigorifero abbandonato in un casolare. In seguito a delle verifiche si scoprirà che si tratta proprio del ricco Yaman.

A quel punto la polizia si metterà in contatto con i familiari dell'uomo.

Zuleyha verrà chiamata a recarsi in commissariato, dove le verrà data la brutta.

Un vero e proprio choc per la protagonista femminile della soap opera, che non riuscirà a reggere al dolore e finirà per essere colta da un malore.

Zuleyha perderà i sensi e sarà Mehmet a prenderla in braccio e a portarla in un divanetto per farla riprendere. Appena riprenderà i sensi Zuleyha chiederà di poter vedere il corpo del marito, ma visto lo stato di decomposizione le verrà sconsigliato.

