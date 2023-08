Nelle anticipazioni della soap opera turca Terra Amara ci saranno molteplici novità, in particolar modo ci soffermeremo su quello che accadrà a Fikret e alle azioni che intraprenderà per adottare Kerem Alì.

Di seguito gli accadimenti di cui i numerosi telespettatori della soap opera potranno venire a conoscenza grazie alle anticipazioni turche.

Terra amara: Fikret mette da parte il rancore

Le puntate in onda in terra turca metteranno al centro dell'attenzione Fikret, l'uomo deciderà di adottare Kerem Alì e chiederà a Fekeli di lasciargli tutta la sua eredità.

Fikret dimostrerà tutta la sua umanità e sotterrerà l'ascia di guerra rispetto alle sue iniziali intenzioni, l'uomo era giunto infatti a Cukurova con l'obiettivo di distruggere in mille pezzi la vita del suo fratellastro. Fikret una volta venuto a conoscenza della verità riguardo alla sua nascita, vale a dire di non essere venuto al mondo a causa di una violenza, deciderà di mettere da parte il suo risentimento e cercherà di condurre nel migliore dei modi la propria vita. Durante la sua permanenza in città, Fikret aveva trovato anche l'amore non nascondendo i propri sentimenti nei confronti di Mujgan. L'uomo aveva poi deciso a malincuore di abbandonare la strada sentimentale per dedicarsi anima e corpo alla sua personale vendetta.

Terra amara: l'amore di Fikret per Mujgan

Fikret dopo il suo cambiamento di intenti diverrà assolutamente un'altra persona, l'uomo vorrà ricominciare tutto anche sotto l'aspetto sentimentale e sarà pronto a chiedere la mano di Mujgan. I suoi propositi però verranno spazzati via da un incidente mortale che riguarderà proprio la donna, l'aereo sul quale viaggerà Mujgan precipiterà in mare, non ci sarà nessun sopravvissuto e verrà dichiarata morta.

La scomparsa della dottoressa getterà nello sconforto anche Fekeli e il piccolo Kerem Alì, quest'ultimo non avrà più entrambi i genitori. Proprio per questo motivo Fikret prenderà una decisione importante e piena di responsabilità: chiederà allo zio di poter crescere il bambino.

Fekeli vuole che Kerem Alì diventi suo figlio

La proposta di Fikret spiazzerà letteralmente Fekeli che non si aspettava una richiesta di tale portata.

Le intenzioni di Fikret saranno ancora più sorprendenti, oltre che prendersi cura del bambino vorrà adottarlo legalmente e chiederà a Fekeli di rendere Kerem Alì l'erede dei suoi beni in modo da garantirgli un futuro sicuro e sereno. Fekeli apprezzerà molto i buoni propositi del nipote e sarà molto soddisfatto per il suo radicale cambiamento, per questi motivi deciderà di accettare la proposta con molto piacere e senza nessuna obiezione.