Nuove avvincenti trame aspettano i telespettatori di Terra Amara in onda su Canale 5. Le anticipazioni raccontano che Gulten combatterà tra la vita e la morte, mentre Cetin sarà al suo fianco sperando di non perderla per sempre. Gaffur invece dovrà dire addio a Saniye.

Il responsabile di tanta sofferenza sarà Colak, che riuscirà a farla franca. Zuleyha sarà disperata per la perdita di Saniye e Gulten e comincerà a pensare seriamente di avere una maledizione, visto che tutte le persone a lei vicine e che ama muoiono tragicamente, da Yilmaz, a Hunkar fino a Fekeli.

Ma ecco cosa accadrà nelle prossime puntate della soap opera turca.

Cosa succede nelle prossime puntate di Terra amara su Canale 5

Come raccontano le anticipazioni di Terra amara, Cukurova dovrà prepararsi a salutare tante persone care. Nei nuovi episodi Gaffur e Rasit troveranno il corpo senza vita di Fekeli e la sua morte sarà solo la prima di tante altre.

Fekeli perderà la vita nel tentativo di smascherare Mehmet Kara, il nuovo amore di Zuleyha che mentirà sulla sua reale identità, dato che è un criminale in fuga dalla polizia.

Ma ecco che Betül, anch'essa sulle tracce di Kara, riuscirà inaspettatamente a rubare il nastro di Fikret dai Keskins mettendo al corrente Abdülkadir di conoscere tutta la verità su Hakan Gümüşoğlu.

Zuleyha verrà a sapere tutto? Nel frattempo, Altun dovrà affrontare due perdite che la metteranno in ginocchio.

In un pomeriggio come tanti, Saniye e Gulten saranno a bordo della loro vettura, quando dovranno fermarsi a causa della perdita di una ruota. In quel momento passerà a tutta velocità Colak con il figlio, che le travolgerà senza nemmeno fermarsi.

Anticipazioni Terra amara: Cetin spera che sua moglie Gulten si salvi

Dopo il grave incidente, Saniye e Gulten verranno portate d'urgenza in ospedale e i medici saranno chiari: entrambe sono in condizioni disperate.

Le anticipazioni di Terra amara svelano che per Saniye non ci sarà nulla da fare. Gülten avrà invece una minima speranza di salvarsi e Cetin starà accanto a lei giorno e notte, sperando che si risvegli.

Nessuno sa che il responsabile di questa duplice tragedia è Haşmet Çolak, alla guida dell'auto che ha travolto le due donne insieme al figlio, unico testimone e costretto ovviamente a mentire.

Terra amara: la morte di Saniye e Gulten nei nuovi episodi

Cetin vorrà fare chiarezza su quanto accaduto dopo che Gulten morirà tra le sue braccia. Anche Gaffur sarà disperato per la perdita dell'amata Saniye. Le indagini non porteranno a nulla, poiché nessuno era presente al momento dell'incidente.

Colak si comporterà come se nulla fosse e obbligherà il figlio al silenzio. La morte di Gulten e Saniye in Terra amara resterà senza giustizia? Non resta che attendere le nuove anticipazioni per sapere come evolveranno le trame.