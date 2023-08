L'appuntamento con Terra amara subirà delle modifiche a partire dal prossimo settembre, con il ritorno di alcune trasmissioni che torneranno a popolare il daytime feriale e festivo della rete ammiraglia Mediaset.

La soap opera turca, che in queste settimane estiva ha registrato risultati auditel clamorosi, con picchi del 25% di share in daytime, subirà delle variazioni importanti.

Di domenica pomeriggio, ad esempio, non ci sarà più spazio per la messa in onda della puntata speciale di due ore, complice il ritorno di Amici di Maria De Filippi in daytime.

Mediaset cancella Terra amara di domenica: cambio programmazione settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset di settembre, prevede la sospensione di Terra Amara nella fascia della domenica pomeriggio di Canale 5.

La soap opera, a partire dal 17 settembre, non sarà più trasmessa in daytime per lasciare spazio al ritorno stabile di Amici 23, il fortunatissimo talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, pronto a riprendersi la scena del daytime festivo.

Di conseguenza, gli spettatori abituati a vedere la puntata extra-large della domenica, si ritroveranno a dover fare a meno di uno degli appuntamenti settimanali con la soap, per lasciare spazio al ritorno di Amici 23.

Il ritorno di Terra amara al sabato pomeriggio: cambio programmazione Mediaset settembre

Situazione diversa al sabato: dopo lo stop estivo per la messa in onda di Scene da un matrimonio, ci sarà spazio per il ritorno delle puntate inedite della soap.

Terra amara, dal 2 settembre, sarà nuovamente in onda su Canale 5 di sabato, ma in versione ridotta rispetto a quella che era la vecchia programmazione.

Le nuove puntate troveranno spazio nello slot orario che va dalle 14:10 alle 14:45 circa, ossia lo stesso del daytime feriale.

Al momento, quindi, non sono previste puntate speciali della soap in daytime, bensì si proseguirà con il tradizionale episodio di 25 minuti anche al sabato pomeriggio.

Le nuove anticipazioni di Terra amara: Yilmaz e Zuleyha felici assieme

Le anticipazioni su quello che succederà nel corso della stagione autunnale, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Yilmaz, pronto a riprendere in mano le redini della sua vita assieme a Zuleyha.

I due si diranno ormai pronti a ripartire insieme e, in seguito a diverse peripezie, otterranno il divorzio dai rispettivi coniugi.

Sia Mujgan che Demir decideranno di fare un passo indietro e si renderanno conto di non poter portare avanti questa lotta nei confronti della coppia, dato il profondo e intenso sentimento che li lega.

Solo in questo modo, quindi, potranno finalmente viversi la loro relazione alla luce del giorno e fare progetti insieme per il loro futuro di coppia.