Prosegue la messa in onda di Terra Amara. Archiviato il palinsesto estivo, a partire da settembre la soap opera turca riprenderà la sua tradizionale programmazione e tornerà sul palinsesto di Canale 5 anche al sabato pomeriggio. Stando alle anticipazioni dei giorni 1 e 2 settembre vi sarà spazio per la vicenda di Behice, la quale sarà accusata da Zuleyha di essere l'assassina di Hunkar.

Non volendo lasciare Cukurova, la zia di Mujgan arriverà al punto di farsi sparare da un malvivente che lei stessa assolderà. La situazione, però, sfuggirà di mano e le cose non andranno come sperato da Behice.

Vedendo Mujgan in apprensione per la salute della zia, Fikret la consolerà davanti agli occhi dell'infermiera Neriman. Intanto Demir offrirà ospitalità a Sevda all'interno della sua villa.

Anticipazioni Terra amara del 1° settembre: Fekeli vuole che Behice torni a Istanbul

Dopo aver ascoltato di nascosto la conversazione tra Demir e altri uomini, riguardo l'assassino di Hunkar, Zuleyha non avrà più dubbi su chi possa aver ucciso sua suocera. L'ex sarta si recherà al circolo per accusare pubblicamente Behice e le sue parole cattureranno l'attenzione di Fekeli, colui che avrebbe dovuto sposare Hunkar. L'uomo chiederà a Behice di lasciare Cukurova per sempre e di tornarsene a Istanbul. La dark lady, però, non avrà alcuna intenzione di accettare, perciò ne escogiterà un'altra delle sue.

Le anticipazioni di Terra amara dell'1 settembre svelano che Behice assolderà un malvivente di nome Erdinic per mettere in atto il suo piano. I due andranno nel bosco e, l'uomo, come concordato dapprima la aggredirà e poi le sparerà. Ma anziché centrare la spalla, come previsto, qualcosa andrà storto. Infatti Behice riporterà una ferità abbastanza grave allo stomaco: a questo punto il malvivente, temendo di venir arrestato, la abbandonerà agonizzante, senza soccorrerla.

Terra amara spoiler 2 settembre: Demir chiede a Sevda di vivere alla tenuta Yaman

Nella puntata di sabato 2 settembre, la soap verrà trasmessa alle ore 14:10 circa ci sarà ancora spazio per la vicenda di Behice, lasciata in mezzo al bosco in gravi condizioni.

Mujgan riterrà responsabili principalmente Fekeli e Yilmaz. In seguito Fikret coglierà l'occasione al volo per consolare la dottoressa.

I due saranno intravisti dall'infermiera Neriman, che non potrà fare a meno di tenerli d'occhio.

Infine Demir domanderà a Sevda di trasferirsi alla tenuta Yaman, visto che l'abitazione della donna è stata incendiata da alcuni individui che hanno tentato anche di linciarla.