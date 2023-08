Le nuove anticipazioni di Terra Amara rivelano che nel corso delle prossime settimane ci sarà spazio per un po' di novità legate al caso della morte di Hunkar.

Si continuerà a cercare la verità per far luce su quanto è successo alla donna e, al centro dell'attenzione, ci saranno i dubbi di Sermin nei confronti di Behice.

La donna deciderà di affrontare la zia di Mujgan e, a quel punto, la situazione assumerà una piega del tutto inaspettata, al punto che Behice tirerà un ceffone alla sua nemica.

Sermin scopre le bugie di Behice: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara rivelano che Sermin inizierà ad avere dei seri dubbi sul conto di Behice e si convincerà del fatto che sia stata lei l'artefice della morte di Hunkar.

Per tale motivo, quindi, Sermin non si farà scrupoli a recarsi da Behice in prima persona e, a quel punto, ci sarà un durissimo faccia a faccia, che porterà ad un finale clamoroso.

"Il tuo scopo era quello di vivere una bella vita nella casa di Fekeli, per questo ti sei liberata di Hunkar", esclamerà Sermin contro la zia di Mujgan.

Behice schiaffeggia Sermin: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Tanto basterà affinché la donna finirà per perdere completamente le staffe e il lume della ragione, al punto da schiaffeggiare Sermin.

"Ti distruggo Sermin. Stai attenta a quello che dici. Ti distruggerò. D'ora in poi pensaci bene prima di dirmi qualcosa", ripeterà con tono minaccioso Behice.

"Sei una donna orribile", esclamerà Sermin sconvolta e preoccupata dalla durissima reazione della zia di Mujgan, completamente fuori controllo.

E a quel punto, dopo essersi beccata uno schiaffo violento da parte di Behice, Sermin si renderà conto che la donna è realmente colpevole di quanto è accaduto, motivo per il quale deciderà di recarsi da Demir per metterlo al corrente delle sue convizioni.

Demir decide di indagare su Behice: anticipazioni Terra amara

La donna chiederà al ricco Yaman di indagare su Behice, ritenendola la vera responsabile della morte della sua amata mamma.

Tanto basterà affinché Demir decida di mettersi all'opera per scoprire come stanno davvero le cose, pronto a far chiarezza sulla zia di Mujgan per rendere giustizia alla memoria di Hunkar.

La verità verrà a galla nel corso delle prossime puntate? Behice pagherà per il suo atroce crimine nei confronti della mamma di Demir?

Le novità della programmazione di Terra amara dal prossimo settembre 2023

Lo scopriremo nel corso dei prossimi attesissimi appuntamenti di questa terza stagione, che continua a registrare numeri record in prima visione assoluta su Canale 5, con picchi che raggiungono anche il muro del 28% durante la messa in onda quotidiana.

E, a partire dal prossimo settembre, l'appuntamento con Terra amara tornerà anche nella fascia del sabato pomeriggio.

Una buona notizia per tutti i fan, i quali però dovranno fare a meno della puntata domenicale della soap opera, che verrà cassata per lasciata spazio al ritorno di Amici 23, ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda nel daytime festivo di Canale 5.