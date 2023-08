Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda venerdì 11 agosto, Fikret accompagnerà urgentemente in ospedale un dipendente della cotoneria che sarà prontamente visitato dalla dottoressa Hekimoglu. Intanto, Demir si recherà al circolo per avere informazioni in merito a sua madre ed avrà subito un diverbio con Behice. Successivamente, il coniuge di Zuleyha cercherà Hunkar alla holding Yaman, ma nessuno saprà nulla di lei. Nel frattempo, Gaffur penserà di essere ricercato dalla gendarmeria e si rifugerà alle baracche. Infine, Demir leggerà la lettera della madre e andrà da Fekeli pensando che l'uomo la stia nascondendo.

Fikret accompagna un dipendente urgentemente in ospedale

Nella prima parte della puntata di Terra amara, un dipendente della cotoneria di Fekeli si ferirà gravemente durante il lavoro, così Fikret e Cetin lo accompagneranno al pronto soccorso d'urgenza. Arrivati alla struttura, Mujgan si prenderà cura del paziente e prometterà al nipote di Ali Rahmet di fare il possibile. Nel frattempo, Demir si metterà alla ricerca di sua madre recandosi, prima di tutto, al circolo dove Hunkar avrebbe dovuto presenziare per una riunione con l'associazione donne di Cukurova. Entrando, il signor Yaman sentirà Behice insinuare che Leyla sia più importante di Adnan e non perderà occasione per mettere la donna a tacere.

Demir cerca sua madre all'azienda Yaman

A questo punto, Demir chiederà alle signore se hanno informazioni su sua madre, ma nessuna saprà nulla. Nel frattempo, Behice ripenserà al momento in cui ha ucciso Hunkar rubandole tutti i gioielli per far sembrare che l'omicidio sia collegato ad una rapina andata male. Dopodiché, il marito di Zuleyha si recherà all'azienda di famiglia con la speranza di trovare lì la nonna dei suoi figli, ma il tentativo non porterà alcun risultato: la donna è scomparsa e Demir inizia a temere le sia successo qualcosa di brutto.

Demir si reca da Fekeli pensando stia nascondendo Hunkar

Nella parte finale della puntata di Terra amara, Gaffur penserà che i gendarmi lo stiano cercando per aver ucciso Hatip, quindi deciderà di rifugiarsi alle baracche per scampare alla giustizia. Successivamente, Saniye andrà a cercarlo e lui sarà costretto ad abbandonare il villaggio, ma sulla strada troverà proprio i gendarmi che gli chiederanno se ha visto passare un fuggitivo appena evaso dal carcere.

Pertanto, Taskin smetterà di preoccuparsi, poiché non è lui la persona che stanno cercando. Infine, Demir leggerà la lettera della madre e apprenderà che ha intenzione di sposare Fekeli. Per questo motivo, l'uomo andrà al cotonificio pensando che Ali Rahmet stia nascondendo Hunkar lì.