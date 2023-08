La soap opera turca Terra Amara continua a tenere i telespettatori di Canale 5 con il fiato sospeso. Nelle puntate in onda dal 28 al 31 agosto 2023, Mujgan Hekimoglu (Melike İpek Yalova) si scaglierà contro Yilmaz Akkaya (Ugur Guneş) dopo aver letto una dichiarazione del marito che la incolperebbe del tentato omicidio ai danni di Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek).

Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) non perdonerà Demir Yaman (Murat Ünalmış) per aver sospettato che fosse veramente implicata con la morte della madre Hunkar Yaman (Vahide Perçin), in realtà deceduta per mano di Behice Hekimoglu (Esra Dermancıoğlu).

Spoiler Terra amara del 28 agosto: Ali Rahmet Fekeli promette di farla pagare a chi ha ucciso Hunkar

Nella puntata che verrà trasmessa su Canale 5 lunedì 28 agosto, tutti gli abitanti di Cukurova saranno ancora sconvolti per l’improvvisa morte della signora Hunkar. Zuleyha tenterà di confortare Demir promettendogli di essere fedele, anche se gli ribadirà di non amarlo.

Nel contempo Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), dopo aver detto addio a Hunkar, giurerà di farla pagare a chi l’ha uccisa.

Episodio del 29 agosto: Mujgan furiosa con Yilmaz

Nell’episodio in programmazione martedì 29 agosto, Mujgan si infurierà con Yilmaz non appena leggerà la dichiarazione in cui concede a Demir il diritto di accusarla per aver attentato alla vita di Zuleyha.

A interrompere lo scontro tra Akkaya e la consorte ci penserà Fikret (Furkan Palali), facendo sapere di aver messo le mani nel documento incriminato rovistando nei cassetti dell’ufficio di Demir.

Trama del 30/08: Sevda torna in libertà

Le anticipazioni sulla puntata di mercoledì 30 agosto che Sevda, durante il processo, dimostrerà che si trovava a casa quando Hunkar è stata assassinata.

Riuscirà a tornare in libertà e Demir si sentirà in colpa per aver creduto che fosse davvero coinvolta con la morte della madre. Lei chiederà scusa, ma lei non se la sentirà di perdonarlo.

A continuare a sospettare della colpevolezza di Sevda sarà Ozcan, che radunerà un gruppo di uomini per farla linciare. A schierarsi dalla parte di Sevda sarà Zuleyha.

Anticipazioni 31 agosto: Zuleyha capisce chi potrebbe aver ucciso la suocera

Dagli spoiler sull’episodio di giovedì 31 agosto si evince che Zuleyha rimarrà senza parole quando assisterà a un incontro che Demir avrà con il procuratore, il signor Vedat, e il capo della gendarmeria per parlare dell’omicidio di Hunkar.

La ragazza comincerà a capire chi potrebbe aver messo fine alla vita della suocera.