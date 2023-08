Su Canale 5 proseguono le vicende della soap opera turca Terra Amara e sono previsti ancora tanti colpi di scena. Nelle nuove puntate in onda prossimamente Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), dopo essersi ricongiunta con Demir Yaman (Murat Ünalmış), preferirà non dirgli subito di aspettare il terzo figlio da lui.

Spoiler turchi Terra amara: Demir scopre che diventerà di nuovo padre

A catturare l’attenzione, dopo l’uscita di scena di Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), continuerà a essere Zuleyha. Gli spoiler sui prossimi episodi svelano che la ragazza, a seguito della morte del giovane, potrà contare sul sostegno del marito Demir.

Quest’ultimo le dimostrerà di essere cambiato, visto che avrà un atteggiamento diverso nei suoi confronti. Altun tornerà a vivere alla tenuta e si renderà conto di amare veramente il marito, il quale nel frattempo, a sua insaputa, si getterà tra le braccia della dottoressa Umit Kahraman (Hande Soral). Ben presto, però, Demir si renderà conto di voler rimanere al fianco della moglie e per questa ragione lascerà la sua amante spezzandole il cuore.

Successivamente Zuleyha avrà dei malesseri e dopo essersi sottoposta a una serie di accertamenti verrà a conoscenza di aspettare il terzo figlio. Per il momento sceglierà di non annunciare la lieta notizia al marito. A svelargli la cosa, però, ci penserà la cugina Sermin (Sibel Taşçıoğlu).

Demir non perderà tempo per chiedere delle spiegazioni a Zuleyha, la quale messa alle strette non avrà altra scelta oltre a quella di dirgli di essere incinta. Yaman farà i dei salti di gioia quando avrà la conferma che diventerà di nuovo padre, ma dalle anticipazioni turche si evince che un imprevisto rovinerà tutto.

Zuleyha ha un incidente stradale, Umit le presta soccorso

Zuleyha si metterà alla guida della sua automobile per recarsi dal ginecologo, ma non riuscirà ad arrivare a destinazione a causa di un incidente stradale. La ragazza a sorpresa verrà aiutata da Umit, l’ex amante del marito Demir, che la farà trasportare d'urgenza in ospedale.

La dottoressa presterà soccorso alla sua rivale in amore, anche se sarà sempre decisa a vendicarsi di Yaman per aver messo fine alla loro tresca clandestina.

Zuleyha, dopo essere stata operata, apprenderà dal marito di aver perso il bambino. Demir e Zuleyha non potranno far altro che lasciarsi andare a un pianto disperato per l’ennesimo dramma arrivato in famiglia.