Diversi colpi di scena accadranno nel corso delle prossime puntate di Terra amara in programma tra qualche settimana sui teleschermi di Canale 5. Le trame turche della soap opera segnalano che Fikret Fekeli perderà il lume della ragione quando il suo fratellastro Demir Yaman riuscirà a sventare il suo piano per sabotarlo.

Anticipazioni Terra amara: Fikret riversa la sua rabbia contro il fratellastro

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che Fikret se la prenderà con Demir in quanto figlio del suo padre biologico Adnan senior. Il giovane, infatti, riserverà tutta la sua rabbia contro il fratellastro, sebbene suo zio Ali Rahmet lo inviti a sotterrare lascia da guerra.

Nonostante l'invito dello zio, Fikret darà il via ad un'altra macchinazione per provocare un serio danno a Demir dopo aver confidato a Mujgan la sua vera identità. Un piano che l'uomo studierà nei minimi dettagli se non accadesse qualcosa di inaspettato.

Il nipote di Ali Rahmet vuole far saltare in aria i camion carichi di frutta

Nelle prossime puntate della soap opera, Fikret (Furkan Palalı) apprenderà dell'arrivo di un ingente carico di frutta a Cukurova attraverso l'utilizzo di alcuni camion. Per questo motivo, il nipote di Ali Rahmet ed alcuni suoi complici metteranno alcuni candelotti di dinamite sotto gli autoveicoli per farli saltare in aria approfittando di una pausa degli autisti ad una stazione di servizio per mangiare qualcosa.

Fikret, a questo punto, ordinerà ai suoi scagnozzi di invitare gli uomini di Demir al loro tavolo. Sarà in questo frangente che il nipote di Ali Rahmet azionerà il telecomando con l'intento di far saltare in aria i camion di frutta senza persone a bordo. Fortunatamente il piano non avrà l'esito sperato, visto che la dinamite sparirà da sotto i camion.

Il piano di Fikret non va in porto grazie a Demir

Ben presto i telespettatori di Terra Amara scopriranno che Demir aveva scoperto la presenza dell'esplosivo durante un controllo dei propri automezzi prima della partenza. Il ricco imprenditore, a questo punto, sospetterà che dietro al tentativo di sabotaggio ci sia il suo fratellastro, diventato ostile nei suoi confronti da ormai qualche tempo.

Pertanto, il giovane Yaman deciderà di recarsi in commissariato per sporgere denuncia nei suoi confronti. In questo modo, la guerra tra Demir (Murat Ünalmış) e Fikret entrerà nel vivo. Proprio quest'ultimo andrà su tutte le furie quando scoprirà che il suo piano per rovinare il congiunto è andato in fumo. Tutto questo avrà ulteriori conseguente ben peggiori.

Non resta che attendere le prossime anticipazioni della soap opera per scoprire come evolverà questa story-line.