Nelle future puntate dello sceneggiato Terra amara Demir riuscirà a dare un volto all'assassina della madre Hunkar. Tra lui e Fekeli il rapporto diventerà pacifico e Zuleyha avrà tutta la gratitudine di suo marito. Demir deciderà di ringraziare pubblicamente Zuleyha con una conferenza stampa, annunciando a tutti che senza di lei Behice non sarebbe stata smascherata.

Spoiler di Terra amara: Behice con le spalle al muro

Le indagini per catturare l'omicida di Hunkar partiranno subito, ma non sarà affatto facile ricostruire la verità. Per questo motivo, Zuleyha deciderà di assumere un investigatore privato che in passato era amico suo e di Yilmaz.

La donna otterrà da lui le prove che Behice aveva tolto la vita ai suoi due mariti e riuscirà a mettere la zia di Mujgan con le spalle al muro. Dopo un inseguimento, Behice si troverà di fronte ai suoi sbagli e confesserà l'omicidio di Hunkar davanti. Ad ascoltarla ci saranno, oltre a Demir e Zuleyha, anche Fekeli, Fikret e Mujgan che potranno testimoniare.

Behice, tuttavia, farà l'ultima mossa inaspettata e pur di non essere catturata dalla polizia o da Demir che sarà pronto a toglierle la vita, si lancerà nel vuoto. La morte di Behice sarà un trauma solo per Mujgan che insieme a Fikret andrà a seppellire sua zia a Istanbul, lontana da Cukurova come voleva Demir.

Anticipazioni delle prossime puntate: Demir sarà grato a Zuleyha

Nelle prossime puntate Behice verrà smascherata e Demir si sentirà più leggero, anche se Hunkar non potrà più tornare. L'uomo stringerà la mano a Fekeli e per entrambi si chiuderà un capitolo molto doloroso della loro vita.

Demir non potrà fare a meno di riconoscere che il merito di tutto questo è di Zuleyha e per questo motivo organizzerà una conferenza stampa in suo onore.

I giornalisti saranno chiamati da Demir e sapranno cosa è accaduto a Hunkar

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che dopo la confessione di Behice tutti sapranno la verità sulla morte di Hunkar. Demir riconoscerà che soltanto grazie a Zuleyha e all'investigatore Sadi è emerso ciò che è accaduto nel tragico giorno dell'omicidio.

Yaman chiamerà i giornalisti, pronto a spiegare a tutti gli abitanti di Cukurova quello che è accaduto.

In particolare, Demir ringrazierà davanti a tutti Zuleyha per il suo grande impegno e per aver vendicato la morte della cara Hunkar. Tra i presenti ci sarà anche Umit, la nuova dottoressa che noterà la "luce" che c'è negli occhi di Demir quando parla di sua moglie.