Si assisterà all’ennesima tragedia, nelle puntate della soap opera turca Terra Amara in onda dal 6 all’11 agosto 2023. Dagli spoiler si evince che Hunkar Yaman perderà la vita per mano della nemica Behice Hekimoglu, in vista delle sue imminenti nozze con Ali Rahmet Fekeli.

La protagonista assoluta Zuleyha Altun, invece non perdonerà all’amato Yilmaz Akkaya il fatto di aver portato con sé loro figlio Adnan senza il suo consenso.

Spoiler Terra amara, all’11 agosto: Sevda isolata dagli abitanti, Fikret messo alle strette da Fekeli e Behice

Negli episodi in programma su Canale 5 da domenica 6 a venerdì 11 agosto, grazie a Fikret verrà arrestato il sottosegretario Cekirceli, con l'accusa di essere il mandante dell’acquisizione delle terre di Cukurova.

A continuare a non fidarsi del ragazzo sarà Behice, la quale mostrerà il passaporto falso dello stesso a Fekeli: quest’ultimo non appena la dark lady lo metterà in guardia, non crederà che suo nipote sia deciso a ucciderlo per ottenere la sua eredità.

Yilmaz riporterà Adnan alla tenuta Yaman dopo averlo rapito, non appena verrà annnunciato alla stampa che si tratta di suo figlio. Intanto Gulten verrà accolta da Fekeli dopo essere stata cacciata da Demir. Sevda non sarà contenta del ritorno del figliastro alla villa, invece Sermin sarà in procinto di fare sapere a Behice chi ha ucciso Hatip. Hunkar dirà a Sevda che suo figlio si è preso cura di lei per rispettare le volontà del defunto padre: la cantante per fortuna potrà contare sul supporto di Zuleyha, non appena verrà isolata dagli abitanti della città.

Fikret quando Behice e Fekeli lo metteranno alle strette, farà sapere di aver usato un passaporto falso per scappare dalla Germania a causa di un suo socio di affari.

Behice pugnala a morte Hunkar, Yilmaz chiede scusa a Zuleyha

Zuleyha delusa da Akkaya per averla allontanata da loro figlio Adnan, gli dirà di non volerlo più vedere.

Nel frattempo Hunkar dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio di Fekeli, accuserà Behice dell’uccisione dei suoi precedenti mariti: quest’ultima quando la sua nemica la costringerà a lasciare Cukurova per non fare i conti con la giustizia, la pugnalerà a morte. A questo punto la zia di Mujgan dopo essersi liberata dell’arma con cui ha ucciso Hunkar, si impossesserà dei gioielli della stessa e prenderà parte a una riunione al circolo.

Demir tramite una lettera scritta dalla madre per lui, apprenderà che ha accettato di sposare Fekeli.

Intanto Yilmaz chiederà scusa a Zuleyha per averle sottratto Adnan, e lei gli ribadirà di non voler fuggire da Cukurova per non separare Mujgan dal figlio Kerem Ali.

Nel contempo Gaffur farà un sospiro di sollievo per non essere stato smascherato dalle forze dell’ordine per l’omicidio di Hatip. Infine Fikret non appena un dipendente dell’azienda di cotone si ferirà, lo porterà subito in ospedale con Cetin.