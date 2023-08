Tanti i colpi di scena che accadranno nel corso delle puntate di Terra Amara in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler turchi della soap opera raccontano che Lutfiye arriverà a Cukurova su ordine di Ali Rahmet per cercare di riportare alla ragione Fikret, sempre più intenzionato a portare a termine la sua vendetta contro Demir Yaman.

Anticipazioni Terra amara: Lutfiye conferma ad Ali Rahmet la storia tra Adnan senior e Safiye

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Ali Rahmet si recherà da Lutfiye per domandarle il motivo dello strano comportamento del nipote Fikret.

Una ricerca di risposte che verrà meno quando l'impresario scoprirà che il ragazzo è niente di meno che il figlio illegittimo di Adnan senior, arrivato a Cukurova in cerca di vendetta contro la famiglia Yaman. Di conseguenza Ali Rahmet farà di tutto per impedire a Fikret di portare avanti il suo piano. Per fare ciò deciderà di recarsi da Lutfiye in cerca di risposte circa la relazione clandestina tra Safiye, la madre di fikret, e Adnan senior. Un'idea vincente visto che la signora Duman gli racconterà esattamente com'è nata la storia tra i due amanti.

Ali Rahmet vuole impedire a Fikret di vendicarsi della famiglia Yaman

Lutfiye rivelerà ad Ali Rahmet che Fikret non è il figlio di Musa. Gli spiegherà che Adnan senior aveva sedotto Safiye approfittando della lontananza del marito per motivi di lavoro.

La relazione proibita, però, è finita molto male visto che Safiye non è più riuscita a nascondere a Musa l'amore che provava per il suo amante. Inoltre si scoprirà che Adnan senior considerava la sua amante un semplice passatempo. Una rivelazione che sorprenderà Ali Rahmet, la quale sospettava che Safiye fosse stata violentata dal padre di Demir.

Per questo motivo Fekeli deciderà di usare questa storia per impedire a Fikret di far del male alla famiglia Yaman.

Fikret ritrova sua zia a Cukurova

Ali Rahmet, in accordo con Lutfiye, deciderà di dare uno scossone a Fikret per impedirgli di portare a termine la sua vendetta. Pertanto pregherà la signora Duman di recarsi con lui a Cukurova per aiutare il nipote a riprendersi dalla delusione ricevuta dalla famiglia Yaman.

Luftiye, seppur scettica, accetterà l'invito, tanto da giungere nella cittadina turca ospite di Ali Rahmet.

Fikret comprenderà subito che lo zio ha in mente un piano ben preciso appena si ritroverà davanti Lutfiye, che cercherà anche di farsi amica Mujgan pregandola di considerarla come una di famiglia.