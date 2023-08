Ci saranno tanti colpi di scena nel corso delle nuove puntate di Terra amara, che i telespettatori avranno modo di vedere nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le trame turche dello sceneggiato svelano che Ali Rahmet non appoggerà la scelta di Fikret Fekeli di vendicarsi della famiglia Yaman, anche dopo aver scoperto il suo difficile passato.

Terra amara anticipazioni: Fekeli scopre che suo nipote è il figlio illegittimo di Adnan senior

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che Ali Rahmet scoprirà la vera identità del nipote.

La storyline inizierà quando Fikret deciderà di manomettere il lattificcio di Demir.

Un piano che tuttavia non andrà per il verso giusto, visto che Ali Rahmet lo sorprenderà in flagrante dopo averlo pedinato. Fikret, messo con le spalle al muro, proverà a sottrarsi alle domande dello zio, ma una volta capito di non aver scampo cederà. Fekeli rimarrà senza parole quando il nipote gli confiderà perché prova un forte astio per la famiglia Yaman: il defunto Adnan è il padre di Fikret. Un duro colpo per Ali Rahmet, che ha sempre immaginato che Fikret fosse in realtà il figlio di suo fratello Musa.

Fikret deciso a vendicarsi della famiglia Yaman, suo zio contrario

Fikret in lacrime confiderà ad Ali Rahmet di quando Musa ha deciso di disconoscere lui e sua madre dopo la scoperta del tradimento con Adnan.

Confiderà che Musa li aveva cacciati di casa facendogli vivere una vita di stenti, visto anche il rifiuto del padre di Demir di prendersi cura di loro. Fikret sarà chiaro: nessuno fermerà la sua vendetta nei confronti della famiglia Yaman, dovrà patire le pene che ha sofferto lui. Un proposito carico di vendetta che però non verrà condiviso dallo zio Ali Rahmet, che gli consiglierà di non farsi accecare dall'odio visto che prima o poi gli si ritorcerà contro.

Fikret non ascolta il consiglio dello zio

Fikret non ascolterà il consiglio dello zio neanche quando gli dirà di continuare a considerarlo come suo legittimo nipote. L'odio del giovane nei confronti della famiglia Yaman sarà troppo grande, tanto che Ali Rahmet capirà fin da subito che le sue parole non verranno ascoltate. Per questo motivo sembrerà pronto a organizzare un piano per impedire al nipote di mettersi nei guai. L'amato di Hunkar riuscirà a fermare Fikret (Furkan Palali) prima che sia troppo tardi?

Non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara per scoprire come evolverà questa storyline.