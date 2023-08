Le anticipazioni di fine agosto della soap Terra Amara rivelano che per Demir ci sarà un momento a dir poco toccante che segnerà per sempre la sua vita.

L'imprenditore si ritroverà costretto a dover seppellire e salutare per sempre la sua amata mamma, uccisa brutalmente da Behice. Tuttavia, la zia di Mujgan sarà molto brava e astuta nel far sparire le prove di questo omicidio, ma i sospetti si concentreranno proprio su di lei.

Demir seppellisce sua mamma: anticipazioni Terra amara fine agosto

Nel dettaglio, le anticipazioni di fine agosto di Terra amara rivelano che Demir troverà il corpo senza vita della sua mamma e per lui inizierà un periodo a dir poco travagliato.

L'uomo sarà distrutto e devastato da questo cocente lutto che segnerà profondamente la sua esistenza e lo porterà a indagare subito per cercare di scoprire cosa sia successo. Il momento più difficile, però, arriverà quando l'uomo dovrà seppellire sua mamma e darle l'ultimo saluto.

Demir non sarà l'unico a versare lacrime amare per Hunkar: al suo fianco ci sarà anche Fekeli che, di punto in bianco, perderà la donna della sua vita e si ritroverà costretto a dover rinunciare al sogno di poter costruire un futuro assieme alla sua amata.

Demir e Zuleyha indagano sulla morte di Hunkar: anticipazioni Terra amara

Dopo aver seppellito la madre, Demir inizierà a indagare per cercare di arrivare alla verità dei fatti.

L'uomo vuole scoprire e sapere cosa è successo: chi ha fatto del male alla sua mamma in maniera così brutale? Behice è stata molto brava nel far perdere ogni traccia del crimine che ha commesso, al punto da far sparire tutti gli oggetti personali della donna e far credere agli investigatori che si sia trattato di una rapina finita male.

Tuttavia, i sospetti di Zuleyha si concentreranno proprio sul conto della zia di Mujgan, che ha sempre ritenuto una persona pericolosa e priva di scrupoli.

Demir spietato e vuole uccidere Behice: anticipazioni Terra amara fine agosto

Il colpo di scena ci sarà nel momento in cui un tassista si renderà protagonista di una deposizione spontanea e svelerà che, la mattina in cui è stata uccisa Hunkar, l'ha vista litigare con una donna dai capelli corti.

A quel punto Demir non avrà più dubbi: si tratta proprio di Behice e, per tale motivo, si dirà pronto ad andare fino in fondo e uccidere la donna, così da fargliela pagare per tutto il male compiuto ai danni della sua famiglia.

Zuleyha, però, lo fermerà in tempo: non basta questa testimonianza per mettere alle strette Behice, ma dovranno continuare a indagare per avere nuove prove in grado di smascherare la zia di Mujgan.