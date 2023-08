Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Gulten farà una scoperta che la renderà la donna più felice del mondo.

La protagonista della soap opera, sorella di Gaffur, scoprirà di essere in dolce attesa del suo primo figlio e crollerà in lacrime nel momento in cui dovrà dare il lieto annunciato al suo amato Cetin che, come lei, non potrà nascondere la propria emozione.

Gulten scopre di essere incinta: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra amara rivelano che la relazione tra Gulten e Cetin andrà avanti senza esitazioni e ben presto i due si ritroveranno a fare i conti con una notizia che cambierà per sempre la loro vita.

La donna, dopo essersi sottoposta a una serie di accertamenti medici, scoprirà di essere incinta.

Una notizia che renderà Gulten molto felice del anche se, in un primo momento, preferirà non dire niente in giro.

Il motivo? Gulten vorrà trovare il momento adatto per comunicare la lieta novella al suo amato Cetin e metterlo così al corrente della gravidanza.

La ragazza stupirà il suo compagno, facendogli una sorpresa e organizzando tutto nei minimi dettagli per portarlo alla scoperta del suo "segreto".

Cetin spiazzato dalla gravidanza di Gulten: anticipazioni Terra amara (Video)

"Questo giorno non lo dimenticherai mai", esclamerà Gulten nel momento in cui si ritroverà "faccia a faccia" con il suo amato.

A quel punto, al cospetto di Cetin che non oserà immaginare minimamente cosa sta succedendo, tirerà fuori due scarpette da neonato, annunciando così la sua gravidanza al compagno.

"Cetin sarà padre, diventerai padre", esclamerà in lacrime la donna che a quel punto farà emozionare anche il suo amato.

Dopo aver dato l'annuncio ufficiale a Cetin, ecco che la notizia della gravidanza di Gulten si diffonderà ben presto all'interno di villa Yaman, rendendo tutti particolarmente felici.

Zuleyha felice per la gravidanza di Gulten: anticipazioni Terra amara

Gaffur non potrà che essere contento per sua sorella e, nonostante i dissapori del passato, dimostrerà di essersi lasciato tutte alle spalle e di essere ormai pronto a vivere questa nuova esperienza da zio.

Grande felicità e commozione anche per Zuleyha: la donna ha vissuto in prima persone tutte le sofferenze che in passato ha provato la sua amica del cuore, motivo per il quale adesso non potrà che essere felice per la sua nuova vita e per l'arrivo di questo bebè che cambierà per sempre la sua esistenza.