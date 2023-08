Le anticipazioni delle nuove puntate di Terra Amara rivelano che ci saranno degli sviluppi clamorosi dopo la morte di Hunkar.

La mamma di Demir è stata uccisa da Behice, la quale però riuscirà a far perdere ogni traccia del delitto che ha commesso e in quel modo finirà per cacciare nei guai la povera Sevda.

La donna verrà arrestata nel giorno in cui verranno celebrati i funerali di Hunkar, scatenando la disperazione di Saniye.

Sevda nei guai per la morte di Hunkar: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra amara rivelano che la morte di Hunkar sarà una ferita aperta per Demir e la maggior parte degli abitanti di Cukurova, scossi e amareggiati da quanto è successo.

Behice riuscirà a far perdere ogni traccia del crimine che ha commesso e, per togliersi di dosso ogni tipo di sospetto, riuscirà a posizionare alcuni effetti personali indossati da Hunkar nel giorno della sua uccisione, all'interno dell'abitazione di Sevda.

In questo modo, quindi, la donna si ritroverà ben presto messa nei guai tanto che verrà dichiarata in arresto e portata in carcere.

Sevda finisce in carcere: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che il drammatico colpo di scena ci sarà il giorno del funerale di Hunkar.

La polizia farà irruzione sul posto per dichiarare in arresto Sevda: la donna verrà così ritenuta responsabile della morte della mamma di Demir.

Un vero e proprio choc per la donna che, ignara dei fatti, proverà a far capire di non avere nulla a che fare con la morte della signora di Cukurova, ma ciò non basterà a discolparla.

Di conseguenza, Sevda finirà in carcere e Behice potrà ritenersi soddisfatta del risultato che ha ottenuto, dato che in questo modo ha nuovamente allontanato ogni tipo di sospetto dal suo conto.

Saniye disperata per la morte di Hunkar: anticipazioni Terra amara (Video)

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché proprio durante il funerale della signora di Cukurova, Saniye si lascerà andare ad un pianto disperato rivolto contro Sevda, ritenuta la responsabile della morte di Hunkar.

La donna che per tutta la vita è stata al fianco di Hunkar, non potrà nascondere il suo immenso dolore e il suo strazio per quanto è successo.

"Era la madre di tutti qui, ha supportato tutti. Lei non è più qui. Come lo sopporterò?", urlerà Saniye distrutta e disperata per la morte della sua amata signora.

"Come lo sopporterò? Cosa farà Cukurova senza Hunkar Yaman? Che cosa faremo?", continuerà ad urlare la donna provata e scossa da questo lutto, prima di dare l'ultimo addio alla mamma di Demir.

Un ciclo di puntate che si preannuncia decisamente imperdibile per tutti gli appassionati di Terra amara, in onda subito dopo la pausa estiva della soap opera su Canale 5.