Terra Amara continua con nuovi appuntamenti e nelle puntate di domenica 27 e lunedì 28 agosto sarà dato ancora spazio alla morte di Hunkar. L'arresto di Sevda porterà Mujgan a ricredersi su sua zia e la dottoressa correrà alla stazione per chiederle scusa e impedirle di lasciare Cukurova. Nel frattempo, a casa Yaman il dolore sarà ancora troppo forte. Demir potrà contare sul sostegno di Zuleyha che gli prometterà di stargli accanto, ma gli ribadirà di non amarlo. Infine, Mujgan troverà il documento firmato da Yilmaz e Demir che riguarda la sua accusa di omicidio.

Anticipazioni Terra amara: Behice soddisfatta dei suoi piani

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che nelle puntate di domenica 27 e lunedì 28 agosto l'arresto di Sevda porterà Demir a dubitare della donna che aveva sempre considerato la sua seconda madre. Nel frattempo, Mujgan si renderà conto di essere stata troppo dura con Behice, accusandola dell'omicidio di Hunkar. La dottoressa correrà alla stazione e chiederà a sua zia di restare a Cukurova, chiedendole scusa per aver dubitato della sua onestà. Behice non se lo farà ripetere due volte, visto che i suoi piani stanno procedendo proprio come lei desiderava e nessuno sospetta di lei.

Anticipazioni puntate di domenica 27 e lunedì 28 agosto: Demir si appoggerà a Zuleyha

Le puntate di Terra amara di domenica e lunedì vedranno al centro delle scene il grande dolore di Demir per la perdita di Hunkar. L'uomo sarà disperato per la morte di sua madre, ma si sentirà anche in colpa per non aver tenuto Sevda lontana da lei.

A consolarlo ci sarà Zuleyha che ascolterà il suo sfogo e gli dirà anche di non dubitare di Sevda. La signora Altun, infatti, confiderà a suo marito di non essere affatto convinta dell'arresto della cantante e qualcosa non gli torna. Zuleyha sarà l'unica che sin dall'inizio non accetterà il giallo della morte di Hunkar come risolto e sentirà che c'è qualcosa di strano dietro l'arresto di Sevda.

Demir sarà grato a sua moglie e al sostegno che gli sta dando in questo momento, ma lei ci terrà a essere ancora una volta chiara con lui.

Mujgan troverà il documento firmato da Yilmaz che riguarda il tentato omicidio di Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara di domenica 27 e lunedì 28 agosto rivelano che Zuleyha consolerà Demir in un momento così difficile della sua vita. La donna, tuttavia, ci terrà a precisare di poter promettere solo lealtà a suo marito, ribadendo di non amarlo. Nel frattempo, a casa Akkaya, Mujgan troverà la dichiarazione firmata da Yilmaz che autorizza Demir a denunciare sua moglie per aver sparato a Zuleyha, nel caso in cui il loro patto di dovesse saltare.