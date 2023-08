Terra amara tornerà in onda su Canale 5 dopo la settimana di Ferragosto. Le anticipazioni annunciano che si ripartirà dalla tragica notizia della morte di Hunkar che devasterà tutti gli abitanti della tenuta. Una scena particolarmente toccante vedrà protagonisti Demir e la piccola Uzum che condivideranno questo tragico momento. La bambina starà accanto al signor Yaman, ricordando la tenerezza di Hunkar nei suoi confronti: i due saranno così uniti dal terribile dolore della perdita della madre.

Anticipazioni Terra amara: il corpo di Hunkar arriverà alla tenuta

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che nelle puntate di agosto si ripartirà dall'arrivo del corpo di Hunkar alla tenuta. Demir riporterà alla villa sua madre tenendola in braccio e tutti saranno sconvolti dal dolore. Zuleyha crollerà quando saprà che Hunkar, proprio nel momento in cui l'aveva sentita più vicina, è andata via per sempre. Demir, inconsolabile, accompagnerà la madre nella sua camera, consapevole del fatto che niente sarà più come prima. Con l'arrivo della sera, inizierà la veglia a cui parteciperanno in numerosi, ognuno vorrà dare il suo ultimo saluto alla donna che a Cukurova ha costruito un impero e dato lavoro a tanta gente.

Anticipazioni puntate di agosto: Uzum consolerà Demir

Le puntate di Terra amara in onda ad agosto vedranno al centro delle scene la veglia funebre di Hunkar. Demir sarà fuori di sé dal dolore, ma riceverà un aiuto inaspettato dalla piccola Uzum. La bambina si avvicinerà al signor Yaman e gli porgerà un fazzoletto, dicendogli che si tratta di un regalo di Hunkar.

"Me lo ha regalato quando ho iniziato la scuola", spiegherà la bambina. L'uomo sarà commosso e ringrazierà Uzum con gli occhi pieni di lacrime.

Il toccante abbraccio di Uzum a Demir durante la veglia funebre di Hunkar

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che durante la veglia di Hunkar ci sarà una scena molto toccante che vedrà protagonisti Uzum e Demir.

La bambina parlerà a Yaman di quello che ha passato lei quando ha perso sua madre e gli mostrerà la sua vicinanza in questo terribile momento. "Ora che la tua mamma è un angelo come la mia, vorresti piangere per tutto il tempo", spiegherà Uzum rassicurandolo che un giorno la voglia di piangere scomparirà. La bambina dirà che il dolore resterà per sempre, ma che con il tempo si impara a gestirlo per continuare a vivere. Demir chiederà a Uzum se avesse pianto molto e lei risponderà che a un certo punto ha smesso convinta che la madre la stesse osservando dal cielo. Yaman abbraccerà la bambina e le prometterà che presto smetterà di piangere anche lui.