Prosegue la messa in onda della soap opera di origini turche Terra Amara.

Dalle anticipazioni delle puntate dal 10 al 13 agosto 2023, si evince che Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) sorprenderà la sua amata Hunkar Yaman (Vahide Perçin) chiedendole la mano.

L’ex capomastro Gaffur Taskin (Bulent Polat) invece sarà preoccupato al pensiero di poter essere smascherato dalle autorità, temendo che la sua responsabilità della morte di Hatip Tellidere (Mehmet Polat) sia venuta alla luce.

Spoiler Terra amara, 10/08: Zuleya delusa da Yilmaz, Behice uccide Hunkar

Nell’episodio della telenovela in programmazione giovedì 10 agosto, Zuleyha (Hilal Altınbilek) delusa da Yilmaz (Uğur Güneş) che la ha separata da loro figlio Adnan (Ömer Fethi Canpolat) gli dirà di prendere le distanze da lei.

Sperando che Akkaya e Demir (Murat Ünalmış) prima o poi finiranno di farsi la guerra, Ali Rahmet Fekeli chiederà a Hunkar di diventare sua moglie.

Successivamente la signora Yaman smaschererà Behice (Esra Dermancıoğlu), dimostrandole con un fascicolo di sapere che è l’assassina dei suoi due precedenti mariti: quest’ultima, quando la sua nemica la costringerà ad andarsene dalla città, risponderà alla minaccia pugnalandola a morte.

Puntata dell’11 agosto: Demir alla ricerca della madre

Gli spoiler sulla puntata in onda su Canale 5 venerdì 11 agosto raccontano che Behice per far credere che Hunkar sia stata derubata si impossesserà dei suoi gioielli, dopodiché farà sparire l’arma con la quale l’ha uccisa.

Mentre la zia di Mujgan, per non destare alcun sospetto, prenderà parte a una riunione delle signore al circolo, Demir si metterà alla ricerca della madre e scoprirà della sua intenzione di sposare Fekeli leggendo una missiva che gli stava scrivendo.

Intanto Yilmaz chiederà scusa a Zuleyha, dopo aver prelevato Adnan dalla tenuta Yaman senza dirle nulla.

Anticipazioni del 13 agosto: Zuleyha e Yilmaz litigano

Nella puntata in onda domenica 13 agosto, Zuleyha e Yilmaz avranno un litigio: la fanciulla farà presente al suo amato di non voler più fuggire da Cukurova, per non separare il piccolo Kerem Alì dalla madre Mujgan (Melike İpek Yalova).

Nel contempo Gaffur temerà che il suo coinvolgimento con l’assassinio di Hatip sia stato scoperto dalla polizia: ben presto comunque l’ex capomastro apprenderà che si è trattato soltanto di un equivoco.

Per terminare Fikret (Furkan Palali) porterà in fretta in ospedale un dipendente dell’azienda cotoniera che si è procurato una ferita, servendosi della complicità di Cetin (Aras Şenol).