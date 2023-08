Le puntate di Terra Amara che andranno in onda in Italia nei prossimi mesi vedranno protagonista un triangolo amoroso ai cui vertici ci saranno Demir, Umit e Zuleyha. Secondo le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, infatti, dopo la confessione di Altun relativa ai sentimenti che nutre nei suoi confronti, Yaman capirà che l'unica donna che ama è proprio la moglie, così deciderà di chiudere con l'amante. Umit dal canto suo non sembrerà disposta ad interrompere la sua relazione con Demir e la situazione si complicherà ancora di più con l'intromissione di Sevda.

Demir capisce di amare Zuleyha

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulla relazione extraconiugale di Demir con Umit. Seguendo la storyline della serie ambientata nella Turchia degli anni '70, la dinamica in questione comincerà a delinearsi nel momento in cui la dottoressa giungerà ad Adana per aiutare l'amico Fikret a vendicarsi del suo fratellastro. Per questa ragione, Umit intreccerà una relazione extraconiugale con Demir, ma ben presto si innamorerà di lui e non vorrà più allontanarlo da sé. Inizialmente, anche Demir sembrerà perdere la testa per l'affascinante straniera ma le cose cambieranno quando la moglie resterà coinvolta in un incidente. Dopo che si sarà ripresa, Zuleyha confesserà a Yaman di provare amore nei suoi confronti.

Consapevole dei suoi sentimenti, Demir non vorrà più chiedere il divorzio a Zuleyha così come aveva giurato alla sua amante e deciderà di chiuder il prima possibile con Umit per potersi dedicare unicamente al suo matrimonio. La dottoressa comprenderà che Demir vuole liberarsi di lei ma non per questo si arrenderà, anzi più volte proverà ad invitarlo a cena per poterlo sedurre.

Alla fine, dopo numerosi rifiuti, Yaman accetterà ma con l'intento di porre fine alla relazione clandestina. Quando sarà sul punto di confessare di essere ancora innamorato della moglie, Demir verrà interrotto visto che qualcuno busserà alla porta della casa della dottoressa.

Sevda interrompe la cena tra Umit e Demir

Sarà Sevda a recarsi in casa di Umit: dopo aver imposto alla dottoressa di chiudere con Demir con scarsi risultati, l'ex cantante deciderà di interrompere la cena tra i due amanti.

Dopo una discussione con Umit, Sevda e Demir lasceranno l'abitazione e anche se non avrà avuto modo di chiudere con l'amante, Yaman confesserà a colei che ritiene una seconda madre di aver capito di amare solo Zuleyha e di essere per questo intenzionato a dedicarsi del tutto al suo matrimonio.

Ma se Demir sarà deciso a riconciliarsi con la moglie, Umit non sarà dello stesso avviso. Rimasta da sola in casa, la dottoressa giurerà a se stessa di non lasciarsi sfuggire Demir. Quali saranno i piani della donna? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.