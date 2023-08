A Terra Amara nessun personaggio può dirsi al sicuro da delusioni e brutti momenti: anche Gulten, che dopo il matrimonio con Cetin sembrerà aver raggiunto la felicità, dovrà fare i conti con una vicenda che la impensierirà. Come rivelano le anticipazioni della soap provenienti dalla Turchia, la dolce domestica verrà a conoscenza del fatto che Gaffur ha impegnato un terreno appartenente a lei per garantirsi del denaro. Scoprire che il fratello le ha mentito la porterà ad essere preoccupata e tale preoccupazioni non sfuggirà al marito Cetin.

Gaffur ha bisogno di molto denaro

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulla figura di Gulten che dovrà fare i conti con l'ennesimo colpo di testa del fratello. Seguendo la storyline della soap turca ambientata nella Turchia degli anni '70, la dinamica in questione si innescherà nel momento in cui Gaffur si convincerà di essere nel mirino della guardia civile per l'omicidio di Hatip Tellidere di cui si è macchiato. Per questa ragione, Gaffur deciderà di trasferirsi in Germania, con l'appoggio di Saniye che non sopporterà di restare alla villa dopo la morte di Hunkar e l'arrivo di Sevda.

Gaffur quindi partirà per la nazione estera da solo, con il patto che la moglie e Uzum lo raggiungano una volta trovato un lavoro.

E accecato dalla sua ricerca di lavoro, Gaffur cadrà nella trappola di un dipendente del consolato che gli garantirà un posto sicuro in Germania in cambio di una grossa somma di denaro. Per garantirsi la liquidità necessaria, il marito di Saniye deciderà di impegnare un terreno appartenente a Gulten senza informarla di nulla.

Gaffur manterrà il segreto anche quando prenderà coscienza dell'inganno e sarà costretto a rientrare ad Adana senza aver mai messo piede in Germania.

Gulten scopre che Gaffur le ha mentito

Ma le bugie hanno le gambe corte: dopo alcuni mesi dal fatto, Gulten si troverà in paese con Fadik per fare alcuni acquisti e si imbatterà in un uomo che chiederà di avere il terreno che Gaffur non avrà più riscattato.

Confusa, la domestica non saprà come comportarsi ma preferirà per il momento restare in silenzio. Il suo comportamento però non sfuggirà a Cetin.

Il tuttofare di Fekeli chiederà alla moglie il motivo della sua preoccupazione ma lei mentirà dicendo di essere in ansia per il futuro di Zuleyha che nel frattempo sarà rientrata in casa dopo essere incappata in una trappola per animali nel bosco. Cetin però non crederà del tutto alla versione che Gulten gli fornirà per cui continuerà a fare le sue indagini. Per scoprire che Cetin arriverà alla verità non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.