Giovedì 24 agosto sono stati presentati i primi tre tronisti della nuova edizione di Uomini & Donne: due ragazzi e un'ex concorrente di Temptation Island, Manuela Carriero.

Brando e Cristian hanno solo 22 anni e questo dettaglio ha dato il via ai commenti degli spettatori più scettici: secondo parecchi fan del dating-show, i neo protagonisti del cast sarebbero troppo piccoli di età per intraprendere seriamente un'avventura come questa.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Stanno iniziando a trapelare le prime anticipazioni sul cast 2023/2024 di U&D: nel tardo pomeriggio del 24 agosto, Witty Tv ha svelato l'identità dei nuovi tronisti del dating-show.

I primi ad essere annunciati, sono stati i due ragazzi: Cristian, studente di fisioterapia al terzo anno e fattorino delle pizze per arrotondare e non dover chiedere i soldi per uscire alla mamma, e Brando, sportivo e con una famiglia di artisti alle spalle.

Entrambi i neo protagonisti del Trono Classico hanno 22 anni e sono alla ricerca di una storia d'amore pura e importante.

Dopo aver dato un'occhiata ai video di presentazione dei giovani, molti fan si sono esposti sui social network per manifestare un certo scetticismo sulle loro reali intenzioni, soprattutto legate all'età.

Il parere di chi guarda U&D

Anche se in parecchi hanno apprezzato la scelta della redazione di puntare su due ragazzi alla prima esperienza davanti alle telecamere, c'è chi non ha potuto non storcere il naso di fronte a certe dichiarazioni rilasciate da entrambi nel loro video di presentazione da neo tronisti di U&D.

"Ho 22 anni, nella vita ho fatto di tutto", ha fatto sapere Brando nel filmato con il quale ha dato il via alla sua esperienza nel cast del dating-show di Canale 5.

Un parere piuttosto condiviso dagli spettatori, è che il trevigiano abbia un po' esagerato nel raccontarsi, soprattutto perché è molto difficile che alla sua età abbia già affrontato tante cose sia a livello personale che professionale.

Mettendo sul trono di Uomini e donne due persone così "acerbe", inoltre, gli autori hanno scatenato i pareri al veleno di molti fan del programma.

"Ma vi pare che uno di 22 anni ha voglia di una relazione seria e duratura?", "Questi faranno tre mesi di trono, poi si lasceranno dopo una settimana", "Sono troppo piccoli di età", "Belli ma troppo giovani", "Come si può pretendere che cerchino l'amore della vita?

", questi sono solo alcune delle pungenti riflessioni che gli utenti dei social hanno espresso su Brando e Cristian.

Manuela Carriero debutta sulla poltrona rossa di U&D

"Sarà un altro flop", questo è il commento che riassume il pensiero di gran parte dei fan di U&D sui due tronisti di 22 anni che la redazione ha presentato nel corso della registrazione del 24 agosto.

In questi minuti, inoltre, su Witty Tv è stato caricato il video della terza protagonista del Trono Classico: a differenza di Brando e Cristian, la prima donna del cast è un volto che il pubblico di Canale 5 conosce molto bene.

A cercare l'amore davanti alle telecamere, dunque, sarà anche Manuela Carriero, ex concorrente di Temptation Island.

La pugliese ha partecipato al reality estivo un paio d'anni fa e, dopo aver messo fine alla relazione con lo storico compagno, ne ha iniziata un'altra con il tentatore Luciano Punzo. I due sono stati insieme per un bel po' di tempo ma, poco prima che lui entrasse nella casa del Grande Fratello Vip, hanno ufficializzato la rottura definitiva.

Ora la 32enne di Brindisi ha deciso di rimettersi in gioco e sogna di trovare il principe azzurro tra i tanti corteggiatori con i quali comincerà a uscire in esterna nei prossimi giorni.