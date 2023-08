L'intervista che Giorgio Manetti ha rilasciato qualche giorno fa, ha regalato vari spunti di discussione ai fan di Uomini & Donne. Il cavaliere ha criticato Gemma e Tina, ha smentito di avere un flirt con Anna e ha chiarito che non ha alcuna intenzione di tornare nel parterre: nel negare la sua presenza nel cast 2023/2024 del dating-show, il toscano ha lanciato una frecciatina agli addetti ai lavori.

Aggiornamenti sul futuro a U&D

Dopo mesi di ipotesi e chiacchiere, Giorgio ha detto no al suo ritorno nel cast del Trono Over di U&D. La smentita del "Gabbiano" è arrivata i primi di agosto, quando ha rilasciato un'intervista al sito Tag24.

Quando gli è stato chiesto se erano fondate le voci sul suo imminente rientro nel parterre del dating-show, Manetti ha risposto: "Io non ho sentito nessuno della produzione in questi mesi e non desidero sentirli".

Parole forti quelle che il toscano ha usato per precisare di non avere più alcun rapporto con gli autori del format di Canale 5, lo stesso che l'ha reso popolare tanti anni fa e che gli permette ancora oggi di essere un personaggio conosciuto e interessante per i giornali. "Non sono assolutamente interessato a tornare nel programma", ha ribadito l'ex fidanzato di Gemma Galgani.

Le stoccate alle protagoniste di U&D

Giorgio si è anche sbilanciato su due dame con le quali ha avuto a che fare: su Anna Tedesco, ad esempio, il cavaliere di U&D ha detto che è solo una sua amica e che le voci di flirt che sono circolate ultimamente sono del tutto infondate.

Sui rumor che vorrebbero Gemma pronta ad abbandonare il Trono Over a maggio prossimo, invece, Manetti ha dichiarato: "Non credo che questo sarà il suo ultimo anno. Per lei è diventato vitale partecipare al programma".

"Non troverà l'amore, anzi non ci crede più nessuno che è lì per quello", ha aggiunto l'uomo prima di spostare la propria attenzione sull'opinionista più amata del dating-show.

Nel commentare la possibile "cacciata" di Tina, il "Gabbiano" ha spiazzato dicendo: "Sono favorevole perché con Elio ha avuto un comportamento maleducato e da bulla. Siamo stufi di vedere certe scene in tv". Ovviamente quest'intervista è stata fatta prima che Cipollari si esponesse su Instagram per chiarire che a settembre sarà regolarmente al suo posto e che mai nessuno ha avuto intenzione di licenziarla.

Il gelo dopo l'amicizia a U&D

Alle pungenti dichiarazioni di Giorgio, Tina ha deciso di rispondere con il seguente commento su Instagram: "La cosa che non sopporto di più, è la non riconoscenza. L'unica cosa che posso apprezzare, è il coraggio".

L'opinionista di U&D, dunque, ha dato dell'irriconoscente a Manetti ma non ha spiegato perché tra loro si è venuta a creare una situazione così fredda e astiosa. Nei giorni scorsi, però, ci ha pensato Amedeo Venza a riportare la voce che gli è arrivata all'orecchio sui due che dopo anni d'amicizia si sono allontanati bruscamente.

"Il loro rapporto si è pian piano sgretolato e, da quello che lui ha confidato ad alcune persone, è perché c'è rimasto male che Tina non gli risponde più ai messaggi.

Ad un semplice come va, lei o lo ignora o risponde dopo diversi giorni. Così lui ha colto l'occasione per attaccarla", ha raccontato l'influencer pugliese sui social network.

Vista la recente smentita del toscano, è improbabile che i telespettatori potranno assistere a un faccia a faccia in pubblico tra lui eTina: lei sarà sicuramente nel cast dell'edizione 2023/2024, mentre lui ci ha tenuto a puntualizzare che non desidera avere alcun contatto con la produzione o con gli addetti ai lavori in generale.