Sembrano continuare senza sosta le frecciatine a distanza tra tre protagonisti delle ultime edizioni del Trono Over di U&D: lo scorso 14 agosto, infatti, Ida e Alessandro sono partiti per una nuova vacanza e la meta che hanno scelto ha subito attirato l'attenzione dei fan. La coppia nata in tv si sta concedendo un periodo di relax a Statte, paese d'origine di Riccardo Guarnieri; il cavaliere, a differenza del passato, non si è esposto in nessun modo per commentare il comportamento della ex e del nuovo compagno.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Nell'attesa che inizino le registrazioni di U&D e che vengano presentati i nuovi tronisti, alcuni volti storici del parterre Over stanno animando il Gossip nostrano con comportamenti "provocatori" e frecciatine social.

Lunedì 14 agosto, infatti, Alessandro e Ida hanno usato Instagram per informare i curiosi dell'ennesimo viaggio che si sono concessi quest'estate: la coppia ha raggiunto in auto la Puglia, dove ha trascorso il Ferragosto.

Poco prima di raggiungere la struttura che li sta ospitando in questi ultimi scampoli di vacanze, Vicinanza ha postato una Stories che in tanti hanno interpretato come una stoccata allo storico ex di Platano.

L'imprenditore campano, infatti, ha zoomato sul cartello stradale che lo avvistava di essere nei pressi di Statte, il paese dove è nato e cresciuto Riccardo Guarnieri.

Il silenzio del veterano di U&D

Come ha fatto notare anche Amedeo Venza su Instagram, la dama e il cavaliere che hanno lasciato U&D lo scorso autunno avrebbero deciso di punzecchiare Guarnieri facendo sapere a lui e a tutti i follower di aver scelto la Puglia per rilassarsi a Ferragosto.

"Che pena questi due. Fanno Instagram Stories in Puglia e casualmente riprendono il paese d'origine di Riccardo.

Io queste cose le facevo a 12 anni", ha tuonato l'influencer che nei giorni scorsi ha sottolineato il gesto di Vicinanza e Platano.

Anche se i diretti interessati non l'hanno confermato, a moti fan pare evidente che abbiano voluto stuzzicare il protagonista del Trono Over localizzandosi nei pressi del luogo dove vive da quando è nato, Statte.

I piccioncini, inoltre, in queste ore hanno documentato sul web tutta loro vacanza, dai bagni romantici in piscina alle cene in ristoranti tipici del sud Italia.

Attesa per l'inizio di U&D 2023/2024

Per quanto riguarda Riccardo, fino ad ora non ha risposto alla provocazione dell'ex fidanzata e del suo nuovo compagno: il cavaliere è poco attivo sui social network, ma secondo molti fan il motivo di questo suo silenzio sarebbe da associare all'imminente ripresa delle registrazioni di U&D (le prime si svolgeranno a fine agosto, molto probabilmente mercoledì 30 e giovedì 31).

Un parere che stanno sposando in tanti da quando si è saputo che Ida e Alessandro sono in vacanza nelle zone dove vive Guarnieri, è che quest'ultimo potrebbe replicare alle frecciatine di questi giorni proprio nel corso di una delle prime puntate dell'edizione 2023/2024 del dating-show.

La presenza del pugliese nel parterre del Trono Over è quasi certa, mentre si dice che la coppia Platano e Vicinanza dovrebbe essere ospite di uno dei primi appuntamenti della stagione per aggiornare il pubblico su come procede la storia d'amore che è iniziata ufficialmente lo scorso novembre.

Dall'11 settembre in poi (giorno in cui ricomincerà la messa in onda del programma di Maria De Filippi su Canale 5), dunque, i telespettatori potrebbero assistere ad un nuovo faccia a faccia tra ida, Alessandro e Riccardo, tre protagonisti indiscussi degli ultimi anni e personaggi ancora centrali nel gossip nostrano.