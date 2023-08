Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri faranno quasi certamente parte del cast 2023/2024 di U&D. Anche se nei giorni scorsi si è vociferato del possibile allontanamento dei due cavalieri dal parterre del Trono Over, in queste ore sia Lorenzo Pugnaloni che Amedeo Venza hanno anticipato che entrambi parteciperanno alle registrazioni di fine agosto. Il pugliese, in particolare, sostiene di aver parlato con persone vicine ai protagonisti del dating-show, pronti a rimettersi in gioco per l'ennesima volta dopo un'estate di relax e divertimento.

Aggiornamenti sul futuro a U&D

Se il blogger Lorenzo Pugnaloni ha fatto sapere che non gli risulta che qualche veterano del cast non tornerà in studio dopo la sosta estiva, Amedeo Venza è sceso più nel dettaglio e in queste ore ha riportato un'indiscrezione che gli sarebbe stata riferita da qualcuno di molto vicino ai protagonisti di U&D.

In un video che ha postato tra le sue Instagram Stories la mattina del 17 agosto, l'esperto di Gossip ha raccontato: "Purtroppo la notizia dell'addio al programma di Armando e Riccardo è fake. Persone vicine ai due, infatti, mi hanno detto che sono stati riconfermati nel Trono Over".

Il pugliese, dunque, ha smentito i rumor che sono circolati ultimamente su Incarnato e Guarnieri, ovvero quelli che li volevano lontani dagli Elios su richiesta di Pier Silvio Berlusconi per limitare il "trash" in trasmissione.

Conto alla rovescia per il ritorno di U&D

Poco prima che Venza si esponesse su Instagram, Armando ha sbottato sulle voci di un suo addio al cast di U&D: in una Stories che ha caricato sul suo profilo il 17 agosto, il napoletano ha smentito i recenti rumor e se l'è presa con chiunque abbia parlato di un suo possibile allontanamento dal programma.

"Sono stanco di queste notizie fake sulla mia persona. Sono cose prive di fondamenta e che non stanno né in cielo né in terra", ha tuonato Incarnato sui social network.

Anche se non ha mai parlato chiaramente del dating-show e della sua longeva partecipazione, i fan hanno capito subito che si riferiva a quello e ai gossip che lo volevano tra i non riconfermati dell'edizione che debutterà su Canale 5 l'11 settembre prossimo.

Sia Armando che Riccardo, dunque, il 30 agosto figureranno nel parterre che animerà la prima registrazione della nuova stagione: le anticipazioni che trapeleranno in serata, poi, chiariranno cosa è successo ai due e al resto del cast durante le vacanze.

Chi va e chi resta a U&D

Se le riconferme di Armando e Riccardo sono ormai quasi certe (se ne parla in rete da mesi, ma di recente sia Amedeo Venza che Lorenzo Pugnaloni hanno ribadito gli imminenti ritorni in tv dei due cavalieri), anche quella di Gemma non dovrebbe essere in dubbio.

La dama di Torino, infatti, tra meno di due settimane darà il via alla sua 14esima stagione da protagonista di U&D, un vero e proprio record che nessun altro personaggio del Trono Over è mai riuscito ad eguagliare.

Stando a quello che si vocifera sul web da un po' di tempo a questa parte, alle prime registrazioni dovrebbero partecipare anche alcuni concorrenti di Temptation Island 2023 e coppie che si sono formate in studio l'anno scorso.

Tra gli ospiti delle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 11 settembre, dunque, potrebbero esserci: tutti e 14 i fidanzati del reality condotto da Filippo Bisciglia, qualche tentatore (si parla anche delle possibili "promozioni" di single come Lollo e Fouad a tronisti del dating-show), Ida e Alessandro.

Questi ultimi sono felicemente fidanzati ma potrebbero tornare agli Elios per aggiornare il pubblico sulla loro relazione.