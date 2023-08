Ci sarebbero belle novità nel privato di una "veterana" del Trono Over di U&D: stando a quello che riporta l'ultimo numero di Mio, Gemma Galgani avrebbe un nuovo giovane amore. La dama starebbe trascorrendo l'estate in compagnia di un ragazzo misterioso, una persona che le avrebbe restituito il sorriso dopo anni di delusioni e "porte in faccia". Anziché smentire in vista dell'inizio delle riprese del dating-show, la torinese ha messo "like" al post Instagram che la rivista di Gossip le ha dedicato.

Aggiornamenti sulla protagonista di U&D

Giorgio Manetti potrebbe non essere l'unico a dire no al ritorno a U&D dopo le vacanze: stando all'indiscrezione che il magazine Mio ha posto in copertina nel suo ultimo numero, anche Gemma Galgani sarebbe ad un passo dall'addio al dating-show di Canale 5.

Se il blogger Pugnaloni ha ipotizzato l'uscita di scena della torinese al termine dell'edizione 2023/2024, la rivista di gossip appena citata anticipa i tempi e riporta nuove voci sul privato della dama del Trono Over.

"A differenza delle altre protagoniste del programma, Gemma sta trascorrendo l'estate all'insegna della serenità", titola il giornale che in questi primi giorni di agosto si è occupato della veterana del format condotto da Maria De Filippi.

Il gesto della 'regina' di U&D

"Un giovane uomo mi ha ridato il sorriso", si legge ancora sulla copertina del numero di Mio che farà compagnia ai lettori per gran parte del mese di agosto.

Gemma, dunque, starebbe frequentando una persona più piccola di lei il cui nome è ancora top secret.

Anche il sito di Novella 2000 ha riportato questa indiscrezione e ha aggiunto i seguenti particolari: "La dama ha una nuova fiamma, ma non conosciamo la sua identità".

Insomma, a poche settimane dall'inizio delle registrazioni di U&D 2023/2024, Galgani finisce al centro del gossip per un possibile nuovo amore, un flirt di cui si sa ancora pochissimo ma che da qui al termine delle vacanze potrebbe arricchirsi di interessanti particolari.

A far insospettire ancora di più i fan, è il gesto che la 73enne ha fatto dopo che sui social network ha cominciato a circolare il rumor sul suo presunto nuovo fidanzato.

Attesa per le riprese di U&D

Come fanno notare alcuni siti di gossip il 5 agosto, Gemma Galgani non ha affatto smentito l'indiscrezione che la rivista Mio ha reso pubblica in queste ore, anzi ha messo "like" al post Instagram che la pagina del giornale ha dedicato a questo argomento.

Secondo alcuni, dunque, questo gesto della dama di U&D potrebbe essere una conferma indiretta ai recenti rumor: apprezzando la copertina che parla di un giovane uomo al suo fianco, la torinese potrebbe aver anticipato che è tutto vero e che presto ne parlerà in pubblico.

A fine agosto (probabilmente il 30 e il 31) ricominceranno le registrazioni del dating-show e la 73enne dovrebbe essere in studio quantomeno per raccontare cosa ha fatto durante la pausa estiva e se ha davvero trovato l'amore in vacanza.

Altri siti e blog sostengono che la donna sarà regolarmente nel parterre femminile dell'edizione 2023/2024, ma che a maggio prossimo lo lascerà con o senza un compagno.

Quando riapriranno gli Elios, trapeleranno anche le prime anticipazioni stagionali di Uomini e donne, quelle che faranno chiarezza sul nuovo cast e su eventuali addii dei veterani, che al momento sarebbero tutti riconfermati (Armando, Riccardo, Roberta, Alessandro e la stessa Galgani).

Il programma riprenderà la sua messa in onda da lunedì 11 settembre, quindi tra poco più di un mese e con Tina Cipollari sempre al suo solito posto: è stata lei stessa a smentire le chiacchiere su una sua possibile cacciata.