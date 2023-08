La redazione di Uomini & Donne e di conseguenza Maria De Filippi, potrebbero aver deciso di rinunciare a due protagonisti storici del Trono Over.

Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato non hanno partecipato alla prima registrazione della nuova edizione del dating-show, e nessuno ha dato spiegazioni a riguardo. Il pugliese è in silenzio social da tempo, anche se durante le vacanze sono circolate diverse segnalazioni su una ragazza con la quale avrebbe iniziato una relazione.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Da giorni in rete non si parla d'altro che dell'assenza di Riccardo e Armando alla registrazione di U&D del 24 agosto: a sorpresa, infatti, i due cavalieri non erano in studio quando sono ricominciate le riprese della trasmissione.

Le anticipazioni che sono trapelate sulla prima puntata della nuova edizione del dating-show, però, non chiariscono se Guarnieri e Incarnato non si sono fatti vedere per questioni di tempo (magari erano dietro le quinte ma la conduttrice non li ha fatti entrare, rimandando il tutto all'appuntamento successivo) oppure se quel giorno non erano neppure nei paraggi degli Elios.

Ad oggi, dunque, è mistero sul futuro televisivo di due protagonisti indiscussi delle ultime stagioni del Trono Over: né i diretti interessati né gli addetti ai lavori si sono ancora esposti per spiegare al pubblico cosa sta succedendo.

Le segnalazioni sul protagonista di U&D

L'assenza di Armando e Riccardo alla prima di U&D, però, potrebbe avere motivazioni diverse.

Durante l'estate, infatti, il cavaliere pugliese è finito spesso al centro dell'attenzione mediatica per avvistamenti e segnalazioni che lo volevano in coppia con una concittadina. Diversi fan, infatti, sostengono di aver incontrato Guarnieri sempre con la stessa ragazza, una mora di nome Gabriella con la quale si sarebbe anche recato ad un matrimonio a giugno.

Se l'ex di Ida Platano non ha partecipato alla registrazione del 24 agosto, dunque, potrebbe derivare dal fatto che si è fidanzato e quindi la sua presenza nel cast del dating-show non ha più senso.

Sui social network, inoltre, Riccardo non è mai stato molto attivo e ovviamente neppure in questi giorni ha pubblicato foto o video che potessero contenere indizi sul suo futuro nel Trono Over.

Il parere di chi guarda U&D

Anche Armando è in silenzio social da giorni: dopo aver sbottato contro tutti quei rumor che lo volevano ad un passo dall'addio a U&D per volere di Maria e della redazione, il napoletano non si è più esposto neppure per commentare le ultime novità che lo riguardano.

Una segnalazione che è arrivata a Lorenzo Pugnaloni, però, sostiene che Incarnato avrebbe confidato ad alcuni fan incontrati in vacanza che non avrebbe più partecipato al programma di Canale 5.

"Ma torneranno?", è questa la domanda più gettonata tra gli spettatori del dating-show da quando si è saputo che né Riccardo né Armando erano nel parterre il giorno in cui si è registrata la prima puntata.

Lunedì 11 settembre, dunque, il pubblico assisterà al ritorno sul piccolo schermo di Uomini e donne con la consapevolezza che due storici protagonisti del cast hanno saltato il debutto e probabilmente potrebbero non apparire più agli studi Elios.

Sempre più insistenti, invece, si fanno le voci sull'imminente ritorno in studio di Ida Platano: anche se attualmente si trova a New York con il fidanzato per festeggiare i 40 anni di lui, la dama dovrebbe essere ospite di una delle prossime puntate (le cui riprese si svolgeranno a partire dalla prossima settimana), ovviamente in coppia con Alessandro Vicinanza per raccontare come vanno le cose tra loro.