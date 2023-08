La nuova stagione di Uomini e donne sta già riservando dei colpi di scena. Secondo quanto riportato dall'influencer Deianira Marzano, il tronista Brando sarebbe stato cacciato dal programma in seguito alle segnalazioni su una presunta relazione con una ragazza di nome Alice. Ovviamente, è bene prendere la notizia con le pinze poiché sui canali ufficiali del dating show Brando figura ancora come secondo tronista presentato ai telespettatori.

I rumor

In seguito al video di presentazione ufficiale di Brando, sui social sono iniziate a comparire alcune segnalazioni.

Scendendo nel dettaglio, più di una persona ha sostenuto che il 22enne di Treviso è felicemente fidanzato con una ragazza di nome Alice. Addirittura un'altra ragazza ha rivelato che i due convivono a Quinto di Treviso. Nonostante le numerose segnalazioni sul nuovo tronista, la redazione di Uomini e Donne è rimasta impassibile.

Stando ad alcune informazioni in possesso dell'esperta di gossip Deianira Marzano, la situazione non sarebbe rosea: "Pare che Brando dopo le segnalazioni varie non sia arrivato neanche alla riapertura delle scuole… Si vocifera che sia stato silurato, vabbè vedremo prossimamente”. Come specificato dalla stessa Marzano è bene prendere la notizia come un pettegolezzo, poiché la redazione del dating show di Maria De Filippi non ha smentito o confermato l'uscita di scena del 22enne.

La versione di Alice

Nel frattempo, la presunta fidanzata di Brando ha rotto il silenzio. Alice, tramite il suo account Instagram, ha confermato di convivere con il futuro tronista, ma ha precisato che si tratta di una convivenza per motivi di lavoro e per condividere le spese dell'appartamento.

A fare eco alla ragazza, ci ha pensato un'altra persona che ha preferito restare anonima spiegando di conoscere Brando dai tempi delle elementari: il 22enne e Alice hanno avuto una relazione in passato, ma sono rimasti in ottimi rapporti.

Chi è Brando?

Su WittyTv, Brando è stato il secondo tronista ad essere stato presentato ai telespettatori di Uomini e Donne. Il giovane originario di Treviso ha spiegato di avere 22 anni e di avere vissuto i primi 2 anni di vita a Miami. Proviene da una famiglia di artisti e i suoi pilastri sono la mamma e la nonna. Inoltre ha sempre lavorato per non pesare economicamente sulla famiglia.

All'età di 10 anni i genitori si sono separati e per lui è stato un trauma, in quanto considerava il papà come un supereroe. Partecipando a Uomini e Donne, Brando vorrebbe trovare una ragazza che gli faccia dimenticare il senso dell'abbandono e gli faccia capire che alcune storie possono avere un lieto fine.