Con l'avvicinarsi dell'inizio delle riprese di Uomini&Donne 2023/2024, Gemma Galgani finisce al centro dell'attenzione mediatica per un presunto nuovo amore. Stando ad alcune indiscrezioni questi giorni, la dama del Trono Over si sarebbe legata a un giovane dall'identità ancora ignota. Ad alimentare le chiacchiere è il "like" che la torinese stessa ha messo al post Instagram che la rivista Mio ha dedicato a questa vicenda.

Aggiornamenti sulla 'veterana' di U&D

Gemma di U&D avrebbe una nuova fiamma. Anche se si sa ancora pochissimo di questa storia, pare che Galgani abbia ritrovato il sorriso tra le braccia di un giovane, una persona con meno anni di lei ma con la quale andrebbe parecchio d'accordo.

Queste ultime settimane di vacanza, dunque, la 73enne le starebbe condividendo con quello che sarebbe il suo nuovo amore, un uomo che potrebbe spingerla a dire addio al Trono Over dopo oltre 14 anni.

Il dettaglio che ha colpito i curiosi, però, non è tanto l'indiscrezione in sé quanto il "like" che la dama ha messo al post Instagram del giornale che parla di questo suo presunto flirt estivo.

Le mosse social della protagonista di U&D

Chi si aspettava una smentita o al massimo il solito silenzio su questo rumor, rimarrà stupito nello scoprire che Gemma ha messo "mi piace" alla foto della copertina di Mio che parla del suo presunto nuovo e giovane fidanzato.

La dama di U&D non si espone quasi mai sulle chiacchiere che circolano sul suo conto, al massimo rilascia qualche intervista per replicare alle frecciatine che ex partecipanti del programma le lanciano tramite le riviste.

In questo caso, però, Galgani ha sorpreso tutti apprezzando il post Instagram sulle novità del suo privato, una specie di conferma indiretta alle indiscrezioni di quest'inizio di agosto.

Se i siti hanno ipotizzato l'addio della torinese al dating-show alla fine dell'edizione 2023/2024, questi ultimi Gossip potrebbero cambiare le cose e anticipare il tutto alle prossime settimane.

La riconferma di Tina Cipollari a U&D

Gemma, dunque, continua a godersi l'estate e probabilmente quest'anno non è nemmeno da sola: le anticipazioni che trapeleranno dagli studi di U&D a fine agosto, potrebbero fare chiarezza su questa storia e sul futuro televisivo di Galgani in generale.

Le riprese del format condotto da Maria De Filippi ripartiranno gli ultimi giorni di agosto ma saranno trasmesse su Canale 5 a partire da lunedì 11 settembre.

I fan attendono di scoprire se tutti i veterani saranno riconfermati nel parterre come si vocifera da mesi, oppure se qualcuno lascerà il posto ad altri. Sia Riccardo Guarnieri che Armando Incarnato, infatti, durante l'estate sono finiti al centro del gossip per avvistamenti in compagnia di ragazze esterne al cast: il pugliese, in particolare, è stato anche paparazzato in teneri atteggiamenti con una giovane di nome Gabriella.

Chi sicuramente prenderà parte alle nuove puntate di Uomini e donne, è Tina Cipollari: dopo essere rimasta in silenzio per tanto tempo sui rumor che la volevano allontanata dalla trasmissione per volere di Pier Silvio Berlusconi (che starebbe cercando di far sparire il "trash" dai format di punta di Mediaset), Tina Cipollari ha deciso di fare chiarezza con una Instagram Stories apparsa sul suo profilo sabato 5 agosto. "Sarò al mio solito posto, sono stanca di queste fake news. Sarò più carica e pungente delle edizioni passate e guai a chi parlerà a sproposito", ha fatto sapere l'opinionista sui social network.