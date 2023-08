Continua su Canale 5 la programmazione della soap tv iberica Un altro domani, che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 16:50. In base alle trame delle ultime puntate in onda da lunedì 14 a venerdì 18 agosto, Julia rifiuterà la proposta di Tirso di lasciare Leo per sposare lui. Inoltre Carmen ucciderà Victor, mentre Dan e Cloe faranno pace.

Victor scopre che Angel ha avuto una storia con Ines

Nella puntata di Un altro domani di lunedì 14 agosto, Patricia confesserà a Carmen di averla vista baciarsi con Kiros.

Villanueva avrà paura che Godoy possa ricattarla. La donna però si limiterà solamente a provocarla. Intanto Victor apprenderà che Angel in passato ha avuto una relazione segreta con Ines. I due finiranno per avere un duro confronto.

Nell'episodio di martedì 15 agosto, Julia sarà pronta a partecipare alla festa di addio al celibato e nubilato preparata da Leo. La ragazza sarà particolarmente contenta, visto che sua madre le ha detto che sarà presente il giorno del matrimonio. Nel frattempo accadrà qualcosa che minerà la tranquillità della donna. Infatti Tirso le confesserà di provare dei forti sentimenti e la inviterà a cancellare le nozze. La bottegaia però non vorrà sentire ragioni e resterà ferma sulle sue posizioni.

Successivamente i suoceri di Julia si recheranno a farle visita e si mostreranno scontrosi nei suoi confronti.

Victor vuole vendetta contro Patricia

Secondo le Anticipazioni Tv di mercoledì 16 agosto, Julia e Leo proseguiranno l'organizzazione delle loro nozze. I rispettivi genitori però li ostacoleranno in ogni modo. Unica cosa sulla quale i consuoceri concorderanno è quella di evitare a ogni costo il matrimonio.

Intanto Cloe e Dan faranno pace. Inoltre a Rio Muni, Carmen non saprà come far fronte alle angherie di Patricia. La situazione potrebbe essere ribaltata, visto che Enoa ha appreso qualcosa di scabroso che riguarda Godoy. Linda invece cercherà di capire chi possa esserci dietro il furto al Rio Club.

Nella puntata di giovedì 17 agosto, Patricia sarà obbligata a rivelare di avere ucciso Ines.

La dark lady inviterà Carmen a mantenere i reciproci segreti, ma lei manifesterà la sua contrarietà. In tutto questo Victor scoprirà la verità e vorrà vendicarsi di Godoy.

Carmen fugge via dopo avere sparato un colpo verso Victor

In base agli spoiler di venerdì 18 agosto, Carmen comprenderà cos'ha in mente Victor e grazie a Linda riuscirà ed eludere i controlli. In questo modo la ragazza arriverà in tempo per vedere l'ex mentre punta un'arma verso Patricia. Villanueva interverrà, ma accidentalmente partirà un colpo che ferirà mortalmente l'uomo.

La ragazza non potrà fare altro che scappare. Infine sarà giunto il giorno del matrimonio tra Leo e Julia. Quest'ultima gli dirà che Tirso non sarà presente perché le ha detto di amarla. La bottegaia resterà convinta della sua scelta, ma all'improvviso Leo lascerà la donna sull'altare.