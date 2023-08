Damiano vivrà un conflitto interiore non di poco conto e negli episodi Un posto al sole in onda dal 28 agosto al 1° settembre, potrebbe arrivare a tradire la fiducia di Nicotera.

Il poliziotto che è minacciato di morte, infatti, gli chiederà informazioni sulle indagini e non è detto che le terrà per sé. Nel frattempo, Marina avrà un malore mentre Lara cercherà di farsi sempre più strada con Roberto.

Un posto al sole, spoiler 28 agosto-1° settembre: Marina ha un malore improvviso

Roberto sarà ancora in vacanza con Lara ed il piccolo Tommy mentre Marina sarà sul punto di trasferirsi nella sua villa.

Proprio in quel momento, Marina verrà colta da un improvviso malore al quale inizialmente non darà molto peso. Tuttavia, Ornella e Raffaele, come si evince dagli spoiler settimanali Un posto al sole, la aiuteranno a comprendere che deve prendersi maggiormente cura di se stessa. Lara, intanto, proverà a guadagnare ulteriori posizioni con Roberto facendo a quest'ultimo una proposta inattesa.

Nota di correzione: Il titolo di questo articolo è stato modificato perché una precedente versione non risultava corretta in quanto dava per 'anticipazione' un'ipotesi. Ci scusiamo con i nostri lettori.

Nel frattempo, Renato, una volta tornato dalle vacanze in Sicilia, cercherà un confronto con Giulia scoprendo così il grande cambiamento della vita della donna.

Poco dopo, Raffaele ed Ornella si prepareranno a partire per Barcellona, ma l'uomo dovrà prima trovare un sostituto all'altezza. Rosa, invece, confesserà a Clara di non aver detto la verità alla polizia mentre Eugenio rivelerà a Raffaele che le indagini su Eduardo Sabbiese stanno andando avanti. Intanto, su Damiano incomberà una pesante minaccia di morte.

Un posto al sole, trame settimanali: Damiano tradirà la fiducia di Nicotera?

Renato continuerà a soffrire per la relazione tra Giulia e Luca e sentirà che nessuno lo comprende. Poggi, intanto, proverà a capire a che punto sia la storia con De Santis. Nel frattempo, Rosa, nonostante tutto, coltiverà la speranza di poter continuare a lavorare per la famiglia Poggi.

Poco dopo, Damiano, che verrà minacciato di morte, avvicinerà Eugenio per tentare di scoprire qualcosa sulle indagini che la procura sta portando avanti. Il poliziotto finirà per tradire la fiducia del magistrato nel tentativo di salvarsi la vita?

Roberto, intanto, rifiuterà la proposta di Lara di andare a vivere insieme, tuttavia sentirà che la distanza da Marina è ormai incolmabile. Più tardi, Michele parlerà con Luca e lo esorterà a rivelare a Giulia la sua malattia, il tutto nel momento in cui l'uomo si ritroverà a dover affrontare un nuovo episodio di amnesia. Il primario gli darà ascolto oppure continuerà a fingere che vada tutto bene per timore di perdere la donna che ama?

Riccardo prende una decisione inaspettata

Damiano, negli episodi Un posto al sole in onda dal 28 agosto al 1° settembre, vivrà un grande conflitto interiore, in quanto non saprà se tradire la fiducia di Nicotera riferendo all'amico Eduardo le informazioni sulle indagini che è riuscito a carpirgli oppure tenerle per sé rischiando in prima persona. Nel frattempo, Clara metterà in chiaro con Sabbiese qual'è la sua posizione. Poco dopo, Mariella compirà un gesto altruista nei confronti di suo marito Guido e questo segnerà una svolta molto importante nel loro rapporto coniugale.

Intanto, Riccardo e Rossella torneranno dalla vacanza a Lisbona ed il dottor Crovi prenderà una decisione davvero inaspettata.

Ornella, al contrario, potrà finalmente partire per Barcellona, in modo tale da andare a trovare suo figlio Patrizio. Infine, una parola di troppo rischierà di mettere a rischio la fragile tregua tra Mariella e Serena. Le due ricominceranno a litigare per futili motivi oppure troveranno il modo di andare d'accordo?