Un posto al sole prosegue la propria messa in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3. Questo giovedì 31 agosto la soap intanto non andrà in onda per lasciare spazio all'atletica leggera, ma venerdì 1 settembre è previsto un doppio appuntamento, sempre a partire dallo stesso orario.

Nell'episodio, andato in onda ieri, è stato svelato che Franco e Angela non faranno ritorno a Napoli, per restare in Sicilia.

Franco e Angela lasciano Un posto al sole?

È giusto chiarire subito che Franco (Peppe Zarbo) e Angela (Claudia Ruffo) torneranno, il loro quindi non è un addio definitivo anche se, al momento, non ci sono ancora date certa sul loro rientro.

Negli ultimi episodi, Renato ha svelato che la coppia ha deciso di restare in Sicilia a riprova che i due non torneranno in tempi brevissimi. Poggi senior si è mostrato alquanto preoccupato, affermano che il progetto di Angela è stato prolungato mentre Franco ha trovato un buon impiego in un'officina. Tutti segnali che sembrano confermare che questa pausa sarà molto più lunga di quanto inizialmente previsto.

Discorso diverso vale però per Bianca (Sofia Poccirillo) che potrebbe, in effetti, tornare in occasione della riapertura delle scuole.

Spazio alla storia d'amore tra Giulia e Luca

Gli spettatori non hanno preso benissimo la notizia, ma i giochi ormai sono fatti. La pausa della storica coppia darà agli sceneggiatori la possibilità di concentrarsi su altre storyline.

In particolare, la loro assenza dovrebbe spianare la strada alla tormentata storia d'amore tra Giulia (Marina Tagliaferri) e Luca (Luigi Di Fiore). In effetti una Terrazza semivuota risulta uno sfondo più adeguato per una vicenda così drammatica, che ha ancora tanto da raccontare

Considerata la patologia di Luca, è difficile pensare a un lieto fine per la coppia.

Di contro risulterebbe molto complesso raccontare l'evoluzione della malattia. Gli sceneggiatori si troveranno quindi probabilmente costretti a mostrare un addio di Luca, che dopo aver abbandonato il ruolo di primario, potrebbe decidere anche di lasciare Napoli e Giulia.

Un posto al sole: Nunzio e Rossella possibili eredi dell'amata coppia

L'addio di Franco e Angela potrebbe inoltre favorire la nascita di un'altra coppia che alcuni ritengono i loro veri eredi. Si tratta di Nunzio (Vladimir Randazzo) e Rossella (Giorgia Gianetiempo). Nelle prossime puntate, la ragazza accetterà la proposta di matrimonio di Riccardo (Mauro Racanati), mentre il figlio di Franco si consolerà con una conoscenza di Alberto. Nonostante queste premesse, la sensazione è che non questo non rappresenterà la parola fine per questa storia.

Considerata la passione di Nunzio per le moto c'è addirittura chi ha ipotizzato che gli sceneggiatori possano ripetere la storica scena della fuga dall'altare di Angela, rimasta impressa nella mente degli spettatori.