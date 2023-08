Cambio programmazione per Un posto al sole su Rai 3 e nel corso della settimana che va dal 14 al 18 agosto, non ci sarà spazio per la messa in onda delle nuove puntate inedite in prima visione assoluta.

La soap opera andrà in ferie e, per due settimane, ci sarà spazio per la messa in onda di uno speciale album dei ricordi che terrà compagnia al pubblico durante il periodo clou dell'estate.

Dal 14 al 18 agosto stop alle puntate inedite di Un posto al sole su Rai 3

Nel dettaglio, dal 14 al 18 agosto non sono previste puntate inedite di Un posto al sole nella fascia dell'access prime time di Rai 3.

La soap opera ambientata a Palazzo Palladini osserverà un turno di riposo, come consuetudine durante il periodo estivo, e si fermerà così per due settimane.

Gli spettatori, quindi, dovranno fare a meno delle vicende dei vari abitanti di Palazzo Palladini, ma gli sceneggiatori e autori della soap hanno scelto di non lasciarli comunque soli nel periodo clou di questa estate 2023.

Arriva l'album dei ricordi di Un posto al sole: dal 14 agosto in poi su Rai 3

E così, dal 14 agosto in poi partirà lo speciale album dei ricordi della soap opera: il portiere Raffaele farà da cicerone per gli spettatori e racconterà tutti gli intrighi e i colpi di scena che sono accaduti nel corso dell'ultima stagione che si concluderà venerdì 11 agosto.

Dal lunedì successivo, quindi, comincerà l'album dei ricordi che terrà compagnia al pubblico non solo nella settimana che va dal 14 al 17 agosto, ma anche in quella successiva dal 21 al 25 agosto.

L'appuntamento con Un posto al sole in prima visione assoluta, invece, tornerà in onda da lunedì 28 agosto, come sempre nella fascia oraria che va dalle 20:50 alle 21:30 circa, con i nuovi episodi che saranno sempre ricchi di colpi di scena e sorprese.

Marina e Nunzio al centro delle nuove puntate di Un posto al sole di settembre

Al centro dell'attenzione, infatti, torneranno le vicende di Marina Giordano: la dark lady della soap dovrà impegnarsi per cercare di mettere alle strette e smascherare il piano diabolico della sua rivale Lara Martinelli.

Una sfida che non sarà per niente facile, dato che Lara ha studiato tutto nei minimi dettagli e non intende assolutamente darla per vinta alla sua nemica giurata.

Spazio anche alle vicende di Nunzio che, nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole dopo la sosta estiva, si ritroverà a dover fare una scelta importante dal punto di vista sentimentale.

Dopo aver vissuto delle emozioni intense con Ada, Nunzio si renderà conto di non aver dimenticato del tutto Rossella e potrebbe finalmente uscire allo scoperto svelando così i suoi sentimenti alla giovane figlia di Silvia.