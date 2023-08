L'appuntamento con le nuove puntate di Un posto al sole in programma dal 28 agosto al 1° settembre 2023, si preannunciano dense di sorprese e colpi di scena.

L'attenzione sarà incentrata in primis sulle vicende di Marina Giordano, pronta ancora una volta a portare a termine la sua vendetta spietata nei confronti di Lara.

A tal proposito Roberto Ferri si ritroverà a rischiare grosso, il tutto dopo la dura presa di posizione nei confronti della moglie.

Marina spietata contro la nemica Lara nelle nuove puntate di Un posto al sole al 1° settembre

Nel dettaglio, le nuove puntate di Un posto al sole sono in programma a partire da lunedì 28 settembre, quando riprenderà la consueta programmazione nella fascia dell'access prime time.

La soap con Nina Soldano e Patrizio Rispo ritroverà così la sua consueta messa in onda con i nuovi episodi che troveranno spazio per tutta la durata della stagione 2023/2024 come sempre su Rai 3.

Le sorprese non mancheranno e, al centro dell'attenzione, ci saranno le vicende di Marina Giordano: dopo aver visto sfumare il sogno di poter vedere Lara con le spalle al muro, la signora Giordano non avrà alcuna intenzione di arrendersi e andrà avanti per la sua strada.

Roberto rischia grosso con Marina nelle nuove puntate di Un posto al sole al 1° settembre

Marina si mostrerà spietata come non mai, pronta a smascherare le bugie che in questi mesi sono state custodite gelosamente dalla sua nemica Lara Martinelli, la quale non ha fatto altro che prendere in giro Ferri sulla vicenda del piccolo Tommaso.

Di conseguenza, Marina si dirà pronta a tutto pur di dimostrare che Lara sta giocando sporco ma potrebbe anche farla pagare al marito.

Sì, perché Ferri ha assunto un atteggiamento particolarmente duro nei confronti di Marina, al punto da rinfacciarle di smetterla con le sue illazioni sul conto di Lara e del piccolo Tommaso.

Per tale motivo, quindi, Ferri si ritroverà a rischiare grosso: Marina potrebbe non perdonarlo per questa sua durissima presa di posizione, con la quale non ha fatto altro che screditarla.

Damiano messo nei guai dal cognato: anticipazioni Un posto al sole

Come si evolverà la situazione tra i due? Riusciranno a ritrovare la serenità e l'armonia di un tempo, oppure Marina prenderà le distanze da Ferri?

In attesa di scoprirlo, le anticipazioni della soap opera dal 28 agosto in poi, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Damiano.

Il poliziotto, dopo aver accettato il ricatto da parte del cognato Eduardo, si ritroverà a dover gestire una situazione molto complicata.

Damiano, infatti, dovrà tradire la divisa per fornire al malavitoso cognato delle informazioni preziose per i suoi loschi affari. Una scelta che potrebbe costargli cara e metterlo seriamente nei guai con la Polizia.