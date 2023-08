L'appuntamento con Uomini e donne riparte a settembre con le puntate inedite della nuova edizione che troverà spazio nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5.

Le sorprese non mancheranno e, le prime anticipazioni rivelano che ci saranno un po' di new entry nel cast del trono over, oltre all'arrivo dei nuovi tronisti che si metteranno in gioco per cercare l'amore.

Quest'anno, poi, potrebbero esserci delle uscite di scena eccellenti, tra cui quella di Armando Incarnato che rischierebbe di non essere riconfermato nel parterre over.

4 nuovi tronisti e new entry over: anticipazioni Uomini e donne settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne di settembre, rivelano che Maria De Filippi aprirà le porte del suo programma a nuovi personaggi pronti a mettersi in gioco per cercare l'amore della loro vita.

In queste settimane sono in corso i casting online che porteranno poi alla scelta dei nuovi volti che entreranno a far parte del cast del trono over ma anche del trono classico.

Anche quest'anno saranno 4 i nuovi tronisti che si metteranno in gioco per cercare di trovare l'anima gemella in televisione.

Tra i nuovi volti, non si esclude che possano arrivare dei personaggi emersi dall'ultima edizione di Temptation Island, come nel caso di Fouad, il tentatore che aveva fatto "impazzire" i fan social durante la messa in onda del reality show.

Armando e Riccardo in bilico nella prossima stagione di Uomini e donne

E poi ancora, quest'anno potrebbe esserci spazio anche per l'uscita di scena di alcuni volti storici della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi.

In bilico la presenza di Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Secondo le ultime indiscrezioni, i due volti storici del parterre maschile del trono over, potrebbero non essere riconfermati complici le nuove direttive Mediaset per la prossima stagione tv.

Lo scopo di Pier Silvio Berlusconi è quello di frenare la deriva trash che si è vista nel corso degli ultimi anni sulle reti del Biscione.

E, siccome Armando e Riccardo sono stati spesse volte protagonisti di diversi siparietti trash, non si esclude che possano essere messi alla porta per volere della conduttrice.

Gemma non rischia l'uscita dal cast di Uomini e donne 2023

Situazione diversa, invece, per Gemma: la storica dama del trono over, presente in studio da oltre dieci anni, non rischia di essere cacciata dalla trasmissione del pomeriggio.

Gemma sarà presente in studio, pronta a portare avanti la sua esperienza, con la speranza di poter finalmente trovare l'anima gemella.

Una presenza che non passerà inosservata e, sicuramente, scatenerà nuovi battibecchi con Tina Cipollari.