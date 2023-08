Alessandro Vicinanza interviene sui social e si lascia andare ad uno sfogo nei confronti della sua fidanzata Ida Platano.

La storia d'amore tra i due volti della passata stagione di Uomini e donne prosegue nel migliore dei modi e, in questi giorni, si stanno godendo una vacanza assieme.

Tuttavia, l'ex volto di Uomini e donne ha colto la palla al balzo per muovere una critica nei confronti della sua fidanzata, sbottando perché sarebbe eccessivamente "pazza" di shopping.

Ida e Alessandro ancora insieme: la coppia di Uomini e donne in vacanza

Nel dettaglio, dopo le recenti voci di crisi e possibile allontanamento, Ida e Alessandro sono tornati a mostrarsi insieme sui social.

In questo modo, la coppia nata nello studio di Uomini e donne ha rigettato al mittente ogni tipo di indiscrezione legate alla rottura.

E, in questi giorni, i due hanno scelto di concedersi una vacanza insieme per staccare la spina dai vari impegni lavorativo.

Tutto sembrava procedere per il verso giusto ma, in queste ore, Alessandro è intervenuto sui social per svelare ai fan come stanno andando realmente le sue vacanze assieme all'ex dama di Uomini e donne.

'Ogni negozio che troviamo è shopping', Alessandro si lamenta di Ida Platano

"Voi pensate che la mattina prima di andare al mare devo aspettare: pettini, trucco, ma non finisce qua", ha esordito Alessandro nelle sue stories social inquadrando la fidanzata che nel frattempo era alle prese con le prove di alcuni abiti.

"Ogni negozio che troviamo è shopping. Le borse fatte a mano, gli abiti bellissimi e per andare al mare tardiamo sempre più", ha aggiunto ancora Alessandro lasciandosi andare a questa lamentale nei confronti della fidanzata.

"Ida dai ci muoviamo, andiamo al mare?", ha aggiunto ancora Alessandro a tratti spazientito da questo desiderio compulsivo di shopping da parte di Ida.

Ida e Alessandro tornano in studio a Uomini e donne?

Insomma, un vacanza decisamente movimentata per l'ex cavaliere di Uomini e donne over che, a quanto pare, preferirebbe godersi il mare, il sole e il relax senza le continue fermate nei negozi.

Intanto, in vista dell'inizio della prossima stagione di Uomini e donne (prevista da lunedì 11 settembre nel daytime di Canale 5), non si esclude che Ida e Alessandro possano tornare in studio.

La coppia potrebbe partecipare ad una delle prime registrazioni di questa nuova stagione, così da raccontare al pubblico come sta procedendo la loro storia d'amore fuori dalla trasmissione Mediaset e vedere dal vivo gli sviluppi e le novità legate ai volti storici del talk show, come nel caso di Gemma Galgani, confermata anche quest'anno nel parterre over.