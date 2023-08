Le prime anticipazioni sulla nuova stagione di Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio per la presentazione dei nuovi tronisti che si metteranno in gioco per cercare l'anima gemella.

Le registrazioni del talk show sono in programma da fine agosto e per questa nuova edizione non si esclude che Maria De Filippi possa rinunciare alla presenza dei volti che hanno partecipato all'ultima stagione di Temptation Island, trasmesso fino a fine luglio su Canale 5.

Quattro nuovi tronisti debuttano nel cast di Uomini e donne a settembre

Le anticipazioni su Uomini e donne rivelano che ci sarà spazio per la presentazione dei quattro nuovi tronisti di questa edizione, che saranno pronti a mettersi in gioco.

La presentazione avverrà nel corso delle prime due registrazioni di questa stagione, al momento previste il 30 e 31 agosto 2023 negli studi del talk show.

Top secret i nomi di coloro che saliranno sul trono: i video delle presentazioni saranno pubblicati in rete e sui social solo nelle giornate in cui si svolgeranno le registrazioni del programma di Canale 5.

Intanto emergono le prime indiscrezioni su chi potrebbe arrivare sul trono. Si è parlato di un possibile debutto di alcuni volti visti a Temptation Island 2023, ma così non potrebbe essere.

Maria De Filippi potrebbe rinunciare ai volti di Temptation Island per Uomini e donne 2023/2024

Tra i vari nomi fatti vi erano quelli di Fouad e Francesca, che quest'anno hanno avuto la possibilità di mettersi in gioco all'interno del villaggio delle tentazioni di Canale 5.

A quanto pare, però, la padrona di casa di Uomini e donne potrebbe rinunciare alla presenza dei volti di Temptation Island nel cast di questa nuova edizione.

Non si esclude che i quattro tronisti del talk show possano essere dei volti inediti e quindi sconosciuti al grande pubblico, che avrebbe la possibilità di conoscerli solo grazie alla loro esperienza nel talk show dei sentimenti.

Tina Cipollari non perde il posto in studio a Uomini e donne

Un'ipotesi che ha reso già felici i fan del talk show dei sentimenti. In tanti, infatti, chiedono alla padrona di casa e alla produzione di Uomini e donne di puntare su volti sconosciuti al grande pubblico.

Per gli opinionisti del programma Mediaset, invece, non è affatto messa in discussione la presenza di Tina Cipollari.

Il volto storico della trasmissione di Maria De Filippi continuerà a essere presente in studio, pronta a dare filo da torcere ai vari protagonisti del trono classico e over, in particolar modo alla sua "nemica giurata" Gemma Galgani, che tornerà in studio a settembre.