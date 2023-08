Il giorno dopo essere stato inserito nella lista di chi avrebbe ricevuto un "no" dal Grande Fratello, Giorgio Manetti, protagonista di Uomini e donne, ha rilasciato un'intervista a Tag24 per fare chiarezza sul suo futuro televisivo. Il toscano ha fatto sapere di non essere interessato al reality di Canale 5, né tantomeno ad un ritorno nel Trono Over: Manetti, infatti, accetterebbe di riapparire davanti alle telecamere solo come concorrente di Ballando con le stelle.

Aggiornamenti sul protagonista di Uomini e donne

Amedeo Venza ha spifferato che il Grande Fratello avrebbe detto no a Giorgio di Uomini e donne: l'ex cavaliere del Trono Over, infatti, figura nella lista dei personaggi famosi che sarebbero stati respinti dagli autori dopo uno o più casting.

Il 22 agosto, però, Manetti ha rilasciato un'intervista per smentire quest'indiscrezione: lo storico protagonista del dating-show Mediaset ha chiarito che non ha mai avuto intenzione di entrare nella casa più spiata d'Italia, né di recente né in passato.

"Non è vero nella maniera più assoluta, non voglio partecipare al GF. Non mi interessa", ha esordito il "Gabbiano" nelle dichiarazioni che sono state pubblicate da Tag24 in queste ore.

L'ex fidanzato di Gemma Galgani, dunque, non ha sostenuto i provini per la nuova edizione del reality-show, anche se ha spiegato che nel 2020 ebbe un incontro con Alfonso Signorini ma alla fine si tirò indietro perché quel tipo di esperienza tv non lo entusiasma.

Il parere sul nuovo Uomini e donne

Giorgio ha anche commentato i rumor che stanno circolando sul possibile ritorno in studio di Ida Platano nel ruolo di opinionista fissa: "Mi fa piacere per lei se quest'avventura si concretizzerà".

Manetti, però, è parso un po' distaccato dalla nuova edizione di Uomini e donne e da quello che proporrà al pubblico a casa a partire dall'11 settembre.

Quando gli è stato chiesto se secondo lui cambierà qualcosa all'inizio della stagione 2023/2024, infatti, il toscano ha risposto: "Il meccanismo sarà sempre lo stesso, anche perché il programma fa ascolti già così".

Se ha escluso la sua partecipazione al Grande Fratello e il ritorno agli studi Elios, l'ex di Gemma non ha del tutto chiuso le porte alla televisione: qualora potesse scegliere un format con il quale riproporsi ai telespettatori dopo anni d'assenza, il "Gabbiano" ha fatto sapere che opterebbe per Ballando con le stelle di Milly Carlucci.

Un tronista di Uomini e donne tra i 'respinti'

Giorgio Manetti non è l'unico ex di Uomini e donne che Amedeo Venza ha inserito nell'elenco dei famosi ai quali il Grande Fratello avrebbe detto "no".

Il 22 agosto, infatti, l'influencer ha usato Instagram per far sapere che anche Federico Nicotera sarebbe stato bocciato dagli autori dopo un provino: l'ex tronista romano non avrebbe convinto gli addetti ai lavori e quindi non dovrebbe tornare in televisione dopo le vacanze.

Tra le celebrità che il prossimo 11 settembre non dovrebbero varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà per volere della produzione, ci sarebbero anche: Francesca Cipriani, Guendalina Tavassi con la figlia Gaia e Arianna David.

A partecipare alla nuova edizione del reality-show di Canale 5, invece, sarà sicuramente Alex Schwazer: il marciatore medaglia d'oro alle Olimpiadi di Pechino 2008, infatti, è stato annunciato da Alfonso Signorini come primo concorrente ufficiale del nuovo Grande Fratello.

Gli altri inquilini della casa più spiata d'Italia (il cast sarà misto, Vip e gente comune), invece, saranno presentati nelle prossime settimane, ovvero a ridosso della prima puntata di metà settembre.