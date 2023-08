Un video che Ida Platano ha postato su Instagram è bastato a scatenare le voci su un suo possibile ritorno a Uomini e donne. L'ex dama, infatti, ha informato fan e curiosi che molto probabilmente giovedì prossimo accadrà qualcosa di importante, giorno in cui prevista la prima registrazione della nuova edizione del dating-show. In rete si ipotizza l'esordio nel ruolo di opinionista, ovviamente accanto ai riconfermati Gianni e Tina.

Aggiornamenti sul cast di Uomini e donne

Ormai tutto il pubblico sa che le riprese di Uomini e donne prenderanno il via giovedì 24 agosto: mancano due giorni, dunque, alla riapertura degli studi Elios e alla diffusione delle prime anticipazioni dell'edizione 2023/2024 del popolare dating-show.

Nella giornata di lunedì 21, una storica protagonista del Trono Over ha scatenato il Gossip con un video apparso tra le sue Instagram Stories.

Nell'aggiornare i suoi follower su quello che stava facendo, Ida Platano si è lasciata andare a quello che tanti hanno interpretato come uno spoiler sul suo futuro in televisione: si farebbero sempre più concrete, infatti, le voci che la vorrebbero pronta a tornare davanti alle telecamere in un ruolo inedito.

Il presunto spoiler sul rientro a Uomini e donne

In un filmato che ha caricato sul suo account Instagram il 21 agosto, dunque, Ida ha dichiarato: "Oggi ero convinta che fosse giovedì. Ogni tanto mi capita, non spesso".

"Forse giovedì capiterà qualcosa, chissà", ha aggiunto la dama del Trono Over in quello che tanti hanno interpretato come un'anticipazione del suo imminente ritorno in studio.

Da qualche settimana a questa parte, infatti, sul web si vocifera che Platano sarebbe in lizza per il ruolo di quarta opinionista: ai riconfermati Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansino, dunque, presto potrebbe aggiungersi la dama che ha lasciato il programma lo scorso novembre per amore.

Gli spoiler che trapeleranno al termine della registrazione del 24 agosto, dunque, faranno chiarezza anche sulla chiacchieratissima presenza di Ida agli Elios: alcuni fan sono quasi certi che entrerà a far parte del cast fisso, altri che potrebbe partecipare a qualche puntata in qualità di ospite con il fidanzato Alessandro Vicinanza.

Attesa per la ripresa di Uomini e donne

Dopo circa quattro mesi di pausa, stanno per ricominciare le registrazioni di Uomini e donne: salvo cambi di programma, il cast tornerà in studio sia giovedì 24 che venerdì 25 agosto.

Maria De Filippi, dunque, sta per presentare al pubblico del web (la messa in onda su Canale 5 riprenderà lunedì 11 settembre) le dame, i cavalieri e i tronisti che ha scelto per la nuova edizione del suo longevo dating-show.

A ridosso del prossimo weekend, dunque, in rete circoleranno i nomi di tutti i protagonisti 2023/2024 della trasmissione Mediaset, sia quelli del Trono Classico che quelli dell'Over.

Viste le recenti dichiarazioni di Ida Platano, inoltre, si farebbero sempre più concrete le probabilità che alle prime puntate possano partecipare anche degli ospiti esterni al cast fisso: si è parlato dei possibili ritorni di Isabella Ricci e Pinuccia Della Giovanna, ma anche della presenza agli Elios della ex di Riccardo Guarnieri e del nuovo compagno Alessandro Vicinanza.

Non è escluso, infine, che la conduttrice possa invitare alle nuove registrazioni alcuni concorrenti di Temptation Island, quelli che hanno creato le dinamiche più interessanti nei villaggi: tra questi spiccano Francesca Sorrentino (in lizza anche per il trono), gli ex Perla e Mirko, e qualche single.