Luca Salatino sarebbe pronto a tornare in studio a Uomini e donne nel corso della prossima edizione. L'ex tronista, reduce dalla fine della sua storia d'amore con Soraia Ceruti, non ha nascosto che gli farebbe piacere tornare nel programma di Maria De Filippi.

Parlando della relazione conclusasi con Soraia, ha ammesso che a oggi sono rimasti in buoni rapporti, nonostante la rottura arrivata dopo 11 mesi di fidanzamento.

Luca sarebbe pronto a tornare in studio a Uomini e donne

Maria De Filippi e il team di autori sono al lavoro per le prime registrazioni di Uomini e donne 2023/2024, in programma come sempre a fine agosto.

Anche quest'anno non mancheranno le sorprese, intanto l'ex tronista Luca Salatino ha scelto di farsi avanti e proporsi in vista della prossima edizione.

Intervistato dal settimanale Nuovo Tv, Luca ha ammesso che prenderebbe in considerazione un'eventuale proposta da parte della redazione.

'Sono in contatto con lo staff', parla l'ex tronista di Uomini e donne

"Se mi dovesse arrivare la proposta di tornare a Uomini e donne, la prenderei sicuramente in considerazione, perché ho vissuto un'esperienza bellissima che mi ha lasciato tanto", ha dichiarato il cuoco protagonista anche dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5.

"Sono rimasto in contatto con tutto lo staff del programma, che per me è come una seconda famiglia", ha aggiunto ancora Luca.

"Grazie a Maria De Filippi ho trovato l'amore e anche il mio migliore amico, Matteo Ranieri", ha svelato l'ex tronista romano.

In attesa di scoprire se Maria De Filippi e i suoi autori prenderanno in considerazione la candidatura di Luca Salatino per la prossima edizione del talk show, l'ex tronista ha avuto modo di parlare anche della sua breve ma intensa storia d'amore con Soraia.

'Soraia? Siamo rimasti in ottimi rapporti', la rivelazione di Luca Salatino

"Non credo che il problema sia che tra me e Soraia qualcosa non abbia funzionato. All'inizio era una forte infatuazione da parte di tutti e due, ma poi purtroppo per noi, dopo 11 mesi bellissimi, l'amore è finito", ha dichiarato Luca confermando di fatto che è stata una delle storie d'amore più belle della sua vita.

"Il 17 aprile abbiamo deciso di lasciarci, ma siamo rimasti in ottimi rapporto e sono sicuro che ci saremo sempre l'uno per l'altra", ha aggiunto ancora l'ex tronista di Uomini e donne.

"Anche i grandi amori come il nostro, purtroppo finiscono, fa parte della vita, ma l'importante è non rovinare i tanti bei momenti che abbiamo vissuto insieme", ha chiosato Luca che a oggi conserva un ottimo ricordi di quei mesi d'amore trascorsi con Soraia.