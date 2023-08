L'edizione 2023/2024 di Uomini e donne inizierà tra poche settimane: a fine agosto sono previste le registrazioni delle puntate che saranno trasmesse in tv a partire da lunedì 11 settembre. A breve, dunque, i fan scopriranno se sono fondate le voci dei possibili ritorni in studio di tre ragazzi che da mesi sono accostati al cast del nuovo Trono Classico: si tratta di Alice, Andrea e Luca Salatino.

Aggiornamenti sul futuro a Uomini e donne

Le registrazioni di Uomini e Donne prenderanno il via a fine agosto: stando a quello che ha riportato il blogger Pugnaloni nell'ultimo periodo, il cast dovrebbe ritrovarsi in studio mercoledì 30 e giovedì 31, ma le date potrebbero cambiare in base alle esigenze della redazione e di Maria De Filippi.

Fino a quando gli Elios non riapriranno i battenti, i fan non avranno certezze su quali personaggi cercheranno l'amore sulla poltrona rossa: i nuovi tronisti, infatti, saranno ufficializzati nel corso delle prime puntate della stagione.

I papabili protagonisti di Uomini e donne

A fine agosto, dunque, sarà svelata l'identità dei giovani che almeno fino al prossimo inverno potranno cercare l'anima gemella in televisione. A oggi si sa soltanto che i nuovi tronisti di Uomini e donne saranno quattro e che tra loro potrebbe esserci qualche volto già noto al pubblico.

Qualora la redazione dovesse decidere di dare un'altra possibilità a qualcuno che ha già partecipato al dating-show nel recente passato, in rete circola la lista di chi potrebbe avere quest'opportunità.

Alice Barisciani è la candidata numero uno alla poltrona rossa del format di Canale 5: la ragazza è stata corteggiatrice di Federico Nicotera ma il giorno della scelta è stata "rifiutata".

I telespettatori chiedono da mesi che la giovane possa tornare in studio in un ruolo inedito e, man mano che si avvicinano le registrazioni delle puntate 2023/2024, questa possibilità sembra farsi sempre più concreta.

La richiesta dell'ex volto di Uomini e donne

Un altro ragazzo che non è stato scelto dalla persona che ha corteggiato per mesi, è Andrea Foriglio. L'osteopata ha frequentato Nicole Santinelli per un po', ma a conclusione del percorso gli è stato preferito Carlo Alberto Mancini.

Interpellato sull'eventualità di tornare a Uomini e donne, ha fatto sapere che direbbe di sì solo al ruolo di tronista perché l'esperienza da corteggiatore l'ha già fatta e non intende ripeterla.

Il terzo e ultimo candidato alla poltrona rossa del popolare dating-show, è un giovane che ha partecipato ad un'intera stagione: Luca Salatino è stato spasimante e protagonista del Trono Classico nella stessa edizione (un paio d'anni fa) e ora dichiara di sentirsi pronto a rientrare nel cast dopo una pausa.

In una recente intervista, infatti, ha detto che gli piacerebbe tornare a U&D per cercare l'amore perché crede tanto nel programma: anche se la relazione con Soraia Ceruti è naufragata dopo pochi mesi, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 accetterebbe l'eventuale proposta della redazione di rimettersi in gioco.

Tra i tronisti 2023/2024, però, dovrebbe esserci anche qualche sconosciuto, ovvero persone alla prima esperienza in televisione e realmente intenzionate a innamorarsi.