L'appuntamento con Uomini e donne riparte a settembre nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5 e intanto si avvicina la data della prima registrazione di questa nuova edizione.

Il 30 e il 31 agosto è previsto il rientro in studio dei vari protagonisti del trono classico e over, pronti a mettersi in gioco per cercare di trovare la loro anima gemella.

Grande attesa in primis per la presentazione dei nuovi tronisti che arriveranno in studio per trovare l'amore.

4 nuovi tronisti in studio: anticipazioni Uomini e donne prima registrazione

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne riparte con le registrazioni che al momento sono fissate per il 30 e 31 agosto.

Sono queste le due date scelte per dare il via alla nuova edizione del talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, la cui messa in onda è in programma da lunedì 11 settembre nella fascia del primo pomeriggio.

Le anticipazioni sul talk show rivelano che l'attenzione sarà incentrata in primis sulla presentazione dei nuovi 4 tronisti di quest'anno che si metteranno in gioco per cercare l'amore.

I nomi ancora non si conoscono ma, le ultime indiscrezioni di queste settimane, vedrebbero in lizza Fouad, il giovane tentatore che quest'anno si è fatto conoscere a Temptation Island.

Tina smentisce il suo addio dal cast di Uomini e donne 2023/2024

Per quanto riguarda, invece, gli opinionisti di questa nuova stagione di Uomini e donne, Tina Cipollari ha confermato la sua presenza in studio.

Lo storico volto del talk show di Maria De Filippi, attraverso un comunicato diffuso sul suo profilo Instagram, ha voluto far chiarezza sulle voci di queste settimane legate ad una sua possibile uscita di scena dal cast della trasmissione e presunti rimproveri e richiami da parte dell'azienda.

Tina ha rigettato al mittente ogni tipo di indiscrezioni, precisando che a settembre rimetterà piede nello studio del talk show di Canale 5 e ha ammesso che sarà ancora più "spietata" rispetto alle edizioni precedenti.

Gianni Sperti non dà conferme sul suo ritorno a Uomini e donne

Situazione diversa, invece, per Gianni Sperti che in una recente intervista non ha confermato al 100% la sua presenza in studio.

L'opinionista ha ricordato che, nel corso dell'ultima registrazione della passata edizione, Maria De Filippi aveva riconfermato sia lui che Tina.

Tuttavia, alla luce delle indiscrezioni di queste settimane, Gianni Sperti ha ammesso che le cose potrebbero cambiare ma per il momento lui non avrebbe dettagli e informazioni su quanto succederà.

Gianni ha ammesso di essere consapevole che, in tv, tutti sono utili ma nessuno è indispensabile, motivo per il quale non ha nascosto che Maria De Filippi e gli autori potrebbero attuare dei cambiamenti. Sarà davvero così? Lo scopriremo nel corso della prima registrazione di questa edizione.