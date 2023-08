Annullata la seconda registrazione stagionale di Uomini e donne 2023/2024 prevista per venerdì 25 agosto.

L'appuntamento con il talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi ripartirà in televisione da lunedì 11 settembre e questo giovedì pomeriggio sono cominciate le prime registrazioni.

Tuttavia, la seconda registrazione del talk show, non ci sarà il 25 agosto, così come era stato annunciato in un primo momento.

Al via le nuove registrazioni di Uomini e donne 2023/2024

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne è ripartito ufficialmente questo giovedì 24 agosto, con la registrazione delle prime puntate che troveranno spazio dall'11 settembre in poi nella fascia del primo pomeriggio su Canale 5.

Al centro dell'attenzione vi è stata la presentazione dei primi nuovi tronisti di questa stagione: trattasi di Cristian, di Brando e di Manuela Carriero, quest'ultima nota al pubblico delle trasmissioni Mediaset, per la sua partecipazione alla penultima edizione di Temptation Island.

Tuttavia, la seconda registrazione del talk show era in programma già questo venerdì 25 agosto: diversi erano stati i pullman organizzati in giro per l'Italia per raggiungere gli studi romani del talk show, ma alla fine è stato comunicato che non ci sarà più.

Annullata la seconda registrazione di Uomini e donne del 25 agosto: la scelta di Maria De Filippi

La seconda registrazione di Uomini e donne del 25 agosto è stata annullata e, i motivi, sarebbero legati alla conduttrice del programma.

Maria De Filippi ha scelto di fermarsi questo venerdì pomeriggio per motivi personali, di conseguenza i protagonisti del trono classico e over non si ritroveranno in studio per le riprese delle nuove puntate che saranno in onda dall'11 settembre in poi.

I dettagli della scelta di Maria De Filippi non si conoscono ma non si esclude che la conduttrice possa aver scelto di prendersi dei giorni di pausa, in concomitanza con la data del compleanno di Maurizio Costanzo che il prossimo 28 agosto avrebbe celebrato 85 anni.

Le nuove registrazione di U&D slitta alla prossima settimana

Sta di fatto che, la registrazione di Uomini e donne annullata questo venerdì 25 agosto, verrà recuperata la prossima settimana: in programma, quindi, potrebbero esserci un totale di tre registrazioni.

Intanto, anche quest'anno, U&D non sarà l'unico impegno della stagione per la conduttrice di Canale 5.

Dal 23 settembre, infatti, ritornerà anche in giuria a Tu si que vales, mentre da domenica 24 settembre, dovrebbe riprendere la consueta programmazione di Amici 23, il talent show che anche quest'anno andrà in onda prima in daytime e poi in prime time.